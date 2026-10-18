Christian-Lell-Drama schränkte Nina Bridney während PBB ein

Nina Bridney (23) hat ihre Zeit bei Promi Big Brother hinter sich und zieht ein erstes Fazit. Vor allem ein Thema begleitete die Streamerin während ihres Aufenthalts in Big Brothers Behausung: der Zoff mit ihrem Mitbewohner Christian Lell (42). Bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm, sprach Nina offen darüber, wie sehr sie die Auseinandersetzung mitgenommen hat. "Ich glaube schon, dass es mich sehr eingeschränkt hat. Dadurch, dass das Thema so viel Raum eingenommen hat, war Nina irgendwie nicht mehr richtig präsent, weil ich sehr traurig war", reflektierte sie.

Dem Publikum vor den Bildschirmen konnte sie dadurch nach eigener Einschätzung längst nicht so viele Seiten von sich präsentieren, wie sie es sich eigentlich gewünscht hätte. "Ich konnte deshalb nicht mehr so viel von mir zeigen. Es ging irgendwann nur noch um dieses eine Thema", schilderte Nina weiter im Beisein von Promiflash. Hintergrund des Dramas ist folgender: Der frühere Fußballer warf der Newcomerin vor, eine Liebesgeschichte mit ihm inszenieren zu wollen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Dem widersprach Nina vehement und brach in der Show zusammen.

Im Beisein von Promiflash erzählte Nina aber auch, dass das erste Treffen mit Christian viel früher stattgefunden habe, als viele dachten. Sie habe ihn schon rund zwei Tage vor dem PBB-Presseevent Anfang September im Hotel gesehen. "Ich kam mit meinen Koffern im Hotel an und er saß schon an der Rezeption in der Lobby", berichtete sie. Damals seien sie dort noch allein gewesen, später seien sie sogar zusammen essen gegangen und hätten lange geredet. Romantik? Fehlanzeige, stellte Nina klar: "Es ging nicht um eine Liebesgeschichte."

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Collage: Joyn, Joyn Nina Bridney und Christian Lell, Collage

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Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell in "Promi Big Brother"