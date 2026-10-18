Nina Bridney erzählt vom ersten Treffen mit Christian Lell

Nach ihrem Auszug bei Promi Big Brother blickt Nina Bridney (23) auf die Anfänge ihrer viel diskutierten Bekanntschaft mit Christian Lell (42) zurück. Im Beisein von Promiflash erinnert sich die Streamerin daran, dass das erste Aufeinandertreffen deutlich früher stattfand als bislang angenommen – nämlich rund zwei Tage vor dem PBB-Presseevent Anfang September. "Ich kam mit meinen Koffern im Hotel an und er saß schon an der Rezeption in der Lobby", schildert sie die Situation. In diesem Moment waren die beiden dort ganz allein, weitere Kandidaten waren noch nicht eingetroffen. Daraus entwickelte sich schnell mehr als nur ein kurzer Smalltalk: Nina und der ehemalige Fußballprofi gingen später zusammen essen und unterhielten sich ausführlich. Dass dieses erste Kennenlernen in irgendeiner Form romantisch gewesen sei, weist die Influencerin allerdings entschieden zurück. "Es ging nicht um eine Liebesgeschichte", stellt sie klar.

Worüber die beiden an jenem Abend tatsächlich sprachen, verrät Nina ebenfalls. Die Gespräche drehten sich um tiefgründige Themen: "Gott, Glaube und Spiritualität" standen im Mittelpunkt, ebenso ein Stein, den Christian bei sich trug. Zusätzlich kamen auch alltäglichere Dinge zur Sprache – etwa Christians Tochter, das Oktoberfest und sein Buch. Dieses gab er der Influencerin im Anschluss sogar mit. "Er meinte auch, dass es ihm natürlich gerade gelegen komme, dass er ebenfalls dabei sei, weil er gerade ein Buch veröffentlicht habe oder noch veröffentlichen werde", meint Nina im Beisein von Promiflash. Den Eindruck, dass ihr Gegenüber bei dieser ersten Begegnung etwas forcieren oder mit einem festen Plan auf sie zugehen wollte, habe sie damals nicht gehabt.

Ein weiterer Punkt sprach für Nina von vornherein dagegen, überhaupt an etwas Romantisches zu denken: "Seine Tochter ist nur ein paar Jahre jünger als ich. Deshalb war das für mich irgendwie kein Thema." Für die 23-Jährige war das Grund genug, diesen Gedanken gar nicht erst zuzulassen. Während "Promi Big Brother" warf Christian ihr jedoch vor, eine Fake-Liebesgeschichte mit ihm inszenieren zu wollen. "Seine Beweggründe kann ich nicht beurteilen, denn ich bin nicht er. Das kann nur er selbst wissen", erklärt Nina gegenüber Promiflash und ergänzt: "Ich bin gespannt, was er dazu sagt und warum er das macht. Ich kann schließlich nicht in seinen Kopf hineinschauen."

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell in "Promi Big Brother"

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell bei "Promi Big Brother"

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Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026