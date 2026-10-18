Darum will 50 Cent offenbar lieber nicht heiraten

Sollte 50 Cent (51) eines Tages vor den Traualtar treten, hat er offenbar schon ganz genaue Vorstellungen von der musikalischen Unterhaltung. In der US-Sendung "Today" verriet der Rapper jetzt, welche prominenten Kollegen er sich für einen Auftritt bei seiner möglichen Hochzeit wünschen würde. Seine Wahl fiel ausgerechnet auf Jay-Z (56) und Kanye West (49). Bei Letzterem konnte sich der Musiker allerdings einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "Jay-Z wird auf meiner Hochzeit auftreten. Und Kanye auch, ich hole ihn dazu, wenn er zu diesem Zeitpunkt nicht gesperrt ist", scherzte er in der Sendung. Dass die beiden tatsächlich schon bald auf seiner Hochzeitsfeier auftreten werden, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Denn konkrete Heiratspläne hat 50 Cent derzeit nicht. Vielmehr machte er deutlich, dass er dem Gedanken an eine Ehe grundsätzlich skeptisch gegenübersteht.

Anlass für das Gespräch war unter anderem ein Hochzeitsauftritt, den 50 Cent Anfang 2026 selbst absolviert hatte. Bei der Trauung von NBA-Star Tyrese Haliburton (26) und dessen Partnerin Jade Jones sorgte der Rapper höchstpersönlich für musikalische Unterhaltung. Ursprünglich hatte er dem Basketballspieler lediglich dabei helfen wollen, einen geeigneten Künstler für die Feier zu organisieren. Als sich jedoch niemand Passendes finden ließ, sprang er kurzerhand selbst ein, da er ohnehin zu den Gästen gehörte. Für seine eigene Zukunft kann sich 50 Cent eine Hochzeit allerdings nur schwer vorstellen. Vor allem die finanziellen Risiken einer möglichen Scheidung scheinen ihn abzuschrecken. "Hör zu, wenn man die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, fragt, wo sie ihre größten Verluste erlitten haben, dann fällt das in eine Kategorie: verheiratet und geschieden", erklärte er. Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus: "Ich freue mich nicht darauf."

Tatsächlich war 50 Cent bislang noch nie verheiratet. Schon früher hatte der Musiker öffentlich hinterfragt, ob eine Ehe angesichts seines Vermögens überhaupt eine gute Entscheidung wäre. Umso überraschender ist seine prominente Wunschbesetzung für eine mögliche Hochzeitsfeier. Schließlich verbindet ihn mit beiden Rappern eine lange Rivalität. Mit Kanye lieferte er sich 2007 ein aufsehenerregendes Verkaufsduell, als ihre Alben "Curtis" und "Graduation" am selben Tag erschienen. Damals konnte Kanye in der ersten Verkaufswoche mehr Exemplare absetzen. Auch das Verhältnis zu Jay-Z war über die Jahre immer wieder von Spannungen geprägt. Die Auseinandersetzungen reichen bis zu 50 Cents Song "How to Rob" aus dem Jahr 1999 zurück. Erst kürzlich kritisierte er zudem die Jubiläumsfeierlichkeiten rund um Jay-Zs Debütalbum "Reasonable Doubt". Ob die beiden Musiker trotz ihrer gemeinsamen Vorgeschichte tatsächlich bei seiner Hochzeit auftreten würden, bleibt offen. Eine Zusage gibt es bislang jedenfalls von keinem der beiden.

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Getty Images 50 Cent im Januar 2023

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Getty Images Kanye West und 50 Cent bei den MTV Video Music Awards 2007

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Getty Images Jay-Z und 50 Cent performen bei der Screamfest '07 im Madison Square Garden in New York City