50 Cent (43) teilt aus! Rapper Kanye West (41) ist nicht nur als Musiker ziemlich erfolgreich, sondern auch als Designer mit seiner eigenen Bekleidungslinie Yeezy. Doch einem scheint dies ziemlich zu missfallen: 50 Cent kann mit dem Hype um die von seinem Rap-Kollegen designten Klamotten und Accessoires anscheinend überhaupt nichts anfangen. Deshalb schießt der Rapper nun scharf gegen den 41-jährigen Konkurrenten und dessen Style!

Auf Instagram hat 50 Cent ein Bild von Kanye West gepostet und dazu geschrieben: "Okay, ich bin vielleicht keine Stil-Ikone. Aber ich trage definitiv nicht so einen Mist." Auf dem Foto trägt Kanye eine graue Baggy-Jogginghose, ein weites schwarzes T-Shirt und darunter einen dunkelgrünen Langarmsweater. Für seinen Musiker-Kollegen kein Look, der Wohlstand ausstrahlt: "Nein, das ist kein 'Reicher Typ'-Vibe. Okay, ich bin raus." Über Geschmack lässt sich streiten – finden auch die Follower von Fifty, die bezüglich des Postings gespaltener Meinung sind.

Während sich einige User über Kanye lustig machen – "Dieser Junge sieht aus, als wäre er gerade aus dem Krankenhaus geflüchtet" –, finden andere wiederum, dass 50 Cent mit dem Posting zu weit gegangen sei und den Mann von Kim Kardashian (38) damit gemobbt hätte. Viele Fans befürchten nun, dass der Diss in einen handfesten Streit zwischen den beiden Musikern ausarten könnte. Doch Kanye hat bislang nicht auf das Posting reagiert.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images 50 Cent, Musiker

Getty Images Kim Kardashian, Anna Wintour und Kanye West bei der New York Fashion Week 2015

