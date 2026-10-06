Im Knast: Diddy soll heimlich 50 Cents Doku geschaut haben

Ein bizarres Gerücht aus der Haftanstalt FCI Fort Dix in New Jersey sorgt derzeit für mächtig Spott in der Hip-Hop-Welt: Sean "Diddy" Combs (56) soll sich hinter Gittern nun jene Netflix-Dokuserie angesehen haben, die sich detailliert mit seinem eigenen Fall beschäftigt – und die ausgerechnet von seinem langjährigen Erzrivalen 50 Cent (51) mitproduziert wurde. Ehemalige Mithäftlinge behaupten, der in Ungnade gefallene Musikmogul habe dafür ein heimlich manipuliertes Tablet genutzt, auf dem eigentlich gesperrte Streamingdienste freigeschaltet waren. Während die US-Gefängnisbehörde zu den Schmuggelvorwürfen eisern schweigt, ließ 50 Cent die Steilvorlage natürlich nicht ungenutzt verstreichen. Der "In Da Club"-Interpret verhöhnte seinen Rivalen umgehend auf Instagram und streute genüsslich etwas Eigenwerbung ein. "Schaut euch meine Emmy-prämierte Doku 'Sean Combs: The Reckoning' auf Netflix an – demnächst auch in einem Gefängnis in eurer Nähe", scherzte 50 Cent in seiner Story.

Die vierteilige Dokuserie beleuchtet sowohl Diddys kometenhaften Aufstieg als auch seinen beispiellosen juristischen Absturz. Neben Insidern und Geschworenen kommen darin vor allem mutmaßliche Opfer zu Wort. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt derweil die Herkunft des verwendeten Videomaterials: Diddy reichte eine Gegenklage gegen seinen ehemaligen Videografen Rodney "Lil Rod" Jones ein, da dieser private Festplatten entwendet und das Material ungefragt an Netflix und 50 Cent weitergereicht haben soll. Der Unternehmer selbst sitzt aktuell eine 50-monatige Haftstrafe wegen Transports zum Zweck der Prostitution ab, nachdem er von den schwereren Vorwürfen des Sexhandels freigesprochen wurde. Seine reguläre Entlassung ist nach derzeitigem Stand für Januar 2028 vorgesehen.

Die epische Fehde zwischen den beiden Rappern läuft bereits seit Jahren und wird bis heute mit gewohnter Härte in der Öffentlichkeit ausgetragen. 50 Cent betonte zum Start der Reihe zwar gebetsmühlenartig, dass es ihm nicht bloß um die Fortsetzung des privaten Kleinkriegs gehe, sondern um Aufklärung, jedoch zeigt die jüngste Knastanekdote, wie tief die Abneigung zwischen den Hip-Hop-Schwergewichten nach wie vor sitzt. Ob Diddy sich das im Dezember 2025 veröffentlichte Werk seines Erzfeindes tatsächlich auf der Gefängnispritsche zu Gemüte geführt hat oder ob es sich dabei lediglich um Gerüchte handelt, bleibt vorerst sein persönliches Geheimnis.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und 50 Cent

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Getty Images 50 Cent, Kanye West, P. Diddy und Jay Z, August 2007

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Getty Images 50 Cent bei einer Vorführung von "Sean Combs: The Reckoning" in New York City