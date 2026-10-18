Drei Wochen auf dem Kopf: Nina Bridney setzt Perücke bald ab

Die knallpinken Haare von Nina Bridney (23) sind längst ihr Markenzeichen. Doch wer glaubt, dass die Streamerin ihre Perücke einfach abnehmen kann, liegt falsch. Das Haarteil ist fest mit ihrem Eigenhaar verflochten und bleibt deshalb rund um die Uhr auf ihrem Kopf. Selbst unter der Dusche im Promi Big Brother-Haus durfte die pinke Mähne nicht fehlen. Mittlerweile trägt der Social-Media-Star die Perücke seit fast drei Wochen durchgehend – gewechselt wurde sie bislang nicht. Im Interview mit Promiflash verrät Nina nun, wie lange sie das Haarteil noch tragen möchte und wann sie es endlich abnehmen wird.

Auch die Pflege ist besonders aufwendig: Da die künstlichen Strähnen eng mit dem Eigenhaar verflochten sind, müssen die Haare und die Kopfhaut nach dem Waschen vollständig trocknen. Andernfalls können Krankheiten entstehen. Fest steht für die Streamerin jedoch, dass die pinke Haarpracht nach ihrer Zeit im Container erst einmal weichen muss. "Wenn das alles vorbei ist, werde ich sie auf jeden Fall abnehmen. Das habe ich bisher aber auch noch nie gemacht", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Auch in der Show zeigte Nina ihre Beautyroutine. Vor ein paar Tagen durfte sie bei "Promi Big Brother" vom Garten ins Haus ziehen und nutzte den neuen Komfort sofort. Nach den Tagen im Freien sprang sie als Erstes unter die Dusche – und nahm ihr Markenzeichen einfach mit. Auf dem Kopf blieb die Perücke, dazu trug sie sogar ein pinkes Duschkleid. Danach wurde es ernst: Mitbewohnerin Francesca Morgese griff zum Föhn und half ihr, alles gründlich zu trocknen. Francesca warnte im Sprechzimmer: "Unter der Perücke müssen die Haare komplett getrocknet werden, sonst könnte da auch eine Infektion oder ein Pilz entstehen."

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Instagram / ninabridney Nina Bridney, Streamerin

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Joyn Nina Bridney bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Francesca Morgese und Nina Bridney bei "Promi Big Brother" 2026