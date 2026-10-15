Nina Bridney tauscht Garten gegen Luxus im Promi-BB-Haus

Für Nina Bridney (23) hat bei Promi Big Brother die Zeit der Entbehrungen ein Ende: Der Social-Media-Star darf den Garten hinter sich lassen und ins Haus einziehen. Dort wartet deutlich mehr Komfort – und den nutzt die Streamerin sofort für ihre ganz persönliche Beautyroutine. Nach den Tagen im Freien gönnt sie sich erst einmal eine ausgiebige Dusche. Dabei hat sie ein echtes Markenzeichen im Gepäck: ein pinkfarbenes Duschkleid, das ihr unter dem Wasserstrahl Gesellschaft leistet. Auch ihre Perücke behält Nina kurzerhand auf dem Kopf und wäscht sie einfach mit. Nach der spontanen Haarwäsche ist deshalb sorgfältige Nacharbeit gefragt. Mitbewohnerin Francesca Morgese greift zum Föhn und hilft Nina dabei, sowohl die künstlichen als auch die darunterliegenden eigenen Haare gründlich zu trocknen. Vor allem an der Kopfhaut soll keine Feuchtigkeit zurückbleiben. So wird aus dem Umzug ins Haus direkt eine umfangreiche Pflegeaktion, bei der Nina die neuen Möglichkeiten voll auskostet.

Warum das so wichtig ist, erklärt Francesca anschließend im Sprechzimmer der Sendung: "Unter der Perücke müssen die Haare komplett getrocknet werden, sonst könnte da auch eine Infektion oder ein Pilz entstehen." Nina selbst gibt im Format Einblicke in den Aufbau ihrer Frisur: "Meine eigenen Haare sind darunter wie Cornrows geflochten und die [künstlichen] Haare sind in die Cornrows eingenäht. Dementsprechend ist es nicht gut, wenn man die duscht, aber ich dachte, wenn ich sie gut föhne, dann klappt das schon mit der Kopfhaut." Dass ihre Friseurin von der spontanen Aktion wenig begeistert sein dürfte, ist ihr durchaus bewusst. "Meine Friseurin ist bestimmt sauer, aber ich bin sicher, das wird schon irgendwie trocken werden – und wenn ich dafür meinen Kopf in den Backofen halte", scherzt Nina in der Sendung. Die gründliche Trocknung gehört nach der spontanen Wäsche damit nicht nur zu ihrer Beautyroutine. Sie soll zugleich verhindern, dass unter der Perücke feuchte Stellen und dadurch gesundheitliche Probleme entstehen.

Doch nicht nur die Perücke sorgt im Haus für Gesprächsstoff. Auch Ninas umfangreiche Beauty-Ausstattung weckt die Neugier ihrer Mitbewohner – allen voran die von Gedeon Burkhard (57). Als er einen besonders speziellen Gegenstand entdeckt, muss er direkt nachfragen: "Diese Busenschalen, sind das deine?", will er mit Blick auf ihre Nippelpads wissen. Nina klärt ihn lachend auf: "Das sind Nippelpads. Damit du keinen Blitzer hast! Ich bin für jede Sache vorbereitet. Ich habe ja auch ein Duschkleid!" Ihr Mitstreiter zeigt sich von ihrer umfangreichen Ausstattung beeindruckt und kommentiert: "Die jungen Mädels von heute, die einen machen OnlyFans, die anderen im Zelt… Ein breites Spektrum." Damit liefert Ninas Beauty-Ausstattung im Haus gleich mehrfach Gesprächsstoff unter den Bewohnern.

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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Joyn Nina Bridney bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Francesca Morgese und Nina Bridney bei "Promi Big Brother" 2026