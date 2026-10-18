Exit: Er verpasst den Einzug ins "Promi Big Brother"-Finale

Kaum hatte die 14. Liveshow von Promi Big Brother begonnen, stand schon die erste große Überraschung des Abends an: Christian Lell (42) musste das Format verlassen. Damit verpasst der ehemalige Profifußballer den Einzug ins Finale. Zuvor hatten die Bewohner erneut im Sprechzimmer ihre Nominierungen abgegeben – und gleich vier von ihnen setzten auf denselben Namen. Gedeon Burkhard (57), Francesca Morgese, Axel Schulz (57) und Nadja Benaissa (44) entschieden sich allesamt für Christian. Durch die weiteren Stimmen landeten am Ende Christian, Maurice Dziwak (28), Axel und Gedeon gemeinsam auf der Exitliste. Über den ersten Auszug des Abends durften anschließend die Zuschauer per Voting entscheiden. Von den vier Nominierten erhielt Christian die wenigsten Stimmen – und damit war sein Abenteuer kurz vor dem großen Showdown beendet.

Die Begründungen der Mitbewohner fielen deutlich aus. Gedeon ließ bei seiner Nominierung keinen Zweifel an seiner Meinung: "Christian ist für mich seit Anbeginn der unsympathischste Mitbewohner", erklärte der Schauspieler im Sprechzimmer von "Promi Big Brother". Boxlegende Axel verwies auf einen früheren Zoff und seinen Einsatz für Nina Bridney (23). "Wir sind ein bisschen aneinandergeraten. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte Nina beschützen. [...] Nina hat so geweint über zwei, drei Tage", schilderte er. Nadja dachte wiederum strategisch. "Weil er der allerstärkste Gegner ist, den ich mir vorstellen kann", lautete ihre Erklärung. Auch Christian hatte taktische Hintergedanken und gab seine Stimme Maurice: "Maurice ist meiner Meinung nach der stärkste Gegenspieler und jetzt gehts ums Gewinnen auf der Zielgeraden."

Erst einen Tag zuvor hatte es Nina erwischt. Die Streamerin musste an Tag 13 die Show verlassen. Und das ausgerechnet unmittelbar vor dem Halbfinale. Auf der Exitliste stand sie mit Gedeon, Georgina und Francesca. Im Zuschauervoting bekam Nina die wenigsten Stimmen. Damit platzte ihr Traum vom Sieg, bevor es in die entscheidende Phase ging. Während Nina gehen musste, durfte Christian am Vorabend noch jubeln. Er gewann das harte Arenaspiel im Käfig und sicherte sich damit zum wiederholten Mal einen Nominierungsschutz. Außerdem zog er als Erster ins Halbfinale ein.

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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