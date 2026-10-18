Gender-Reveal-Party: Tanja Szewczenko verrät Babygeschlecht

Bei Tanja Szewczenko (49) und Norman Jeschke (47) ist das Rätselraten vorbei: Das Paar hat im Rahmen einer Gender-Reveal-Party erfahren, welches Geschlecht sein viertes gemeinsames Kind hat. Auf Instagram teilte die ehemalige Eiskunstläuferin den emotionalen Moment nun mit ihren Fans und verkündete, dass sie und ihr Ehemann einen Sohn erwarten. Die Babynews folgen nur wenige Wochen, nachdem Tanja ihre überraschende Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte. Für die drei Kinder der beiden bedeutet die Enthüllung, dass sie einen kleinen Bruder bekommen. Die 49-Jährige wird mit der Geburt ihres Babys außerdem zur Vierfachmama. Wie Tanja und Norman auf die Nachricht reagierten, konnten ihre Follower bei der Geschlechtsenthüllung direkt miterleben. Damit ist eines der bislang größten Geheimnisse rund um den kommenden Nachwuchs gelüftet.

Wie der kleine Junge einmal heißen soll, steht bislang allerdings noch nicht fest. Einen Namen hat das Paar nach eigenen Angaben noch nicht ausgesucht. Tanja selbst betonte vorab, dass sie keine Präferenz beim Geschlecht hatte. Norman hingegen ließ vor der Enthüllung durchblicken, dass er durchaus einen kleinen Favoriten hatte – ob er sich einen Jungen oder ein Mädchen wünschte, behielt er aber für sich. Noch vor der Geburt steht für die fünfköpfige Familie außerdem ein großer Umbruch an: Bereits im Dezember will die Familie nach Timișoara in Rumänien ziehen. Dort möchte sie ein neues Zuhause beziehen und gemeinsam das nächste Kapitel beginnen. Für Tanja, Norman und ihren Nachwuchs ist es nicht der erste Neustart fernab ihrer bisherigen Umgebung. Zuvor lebten sie bereits in Dubai, ehe es sie zuletzt nach Bremen zog. Nun steht der nächste Ortswechsel bevor – diesmal führt er die bald sechsköpfige Familie nach Rumänien.

Ihre vierte Schwangerschaft hatte die Sportlerin kürzlich auf Instagram verkündet. "Wir könnten als Familie im Moment nicht glücklicher, beseelter und dankbarer sein", schrieb sie damals zu der Ankündigung. Zuletzt gewährte sie ihren Followern mit einer 3D-Ultraschallaufnahme einen besonders persönlichen Blick auf ihr ungeborenes Baby. Bei der Untersuchung sei medizinisch alles unauffällig gewesen, berichtete sie ihrer Community. Für das Ehepaar hat die erneute Schwangerschaft eine ganz besondere Bedeutung: Vor der Geburt seiner Zwillinge hatte das Paar jahrelang um die Erfüllung seines Kinderwunsches gekämpft. Auf diesem Weg mussten die beiden auch schmerzhafte Rückschläge verkraften. Umso deutlicher machten sie bei der Bekanntgabe der erneuten Schwangerschaft, wie dankbar und glücklich sie über das weitere Familienmitglied sind. Mit der Geschlechtsenthüllung haben sie nun einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans geteilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren Söhnen

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Kinder im April 2024

Anzeige