3D-Ultraschall: Tanja Szewczenko zeigt ihr ungeborenes Baby

Tanja Szewczenko (49) erwartet ihr viertes Kind – und lässt ihre Follower nun besonders nah dabei sein. In der 25. Schwangerschaftswoche stand für die frühere Eiskunstläuferin eine 3D-Ultraschalluntersuchung an. Dabei entstand eine Aufnahme, auf der das Gesicht des ungeborenen Babys deutlich zu erkennen ist. Das Bild "von Wunder Nummer 4" teilte die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin jetzt auf Instagram und schwärmte von "dem schönsten Date im Ultraschall". Wie bewegt sie von der Aufnahme war, machte Tanja ebenfalls deutlich: "Man sieht das Gesicht einfach so unendlich schön und real. Hallo Baby", schrieb sie zu dem besonderen Schnappschuss. Neben diesem berührenden Moment gab es für die 49-Jährige auch erfreuliche medizinische Nachrichten. Wie sie ihren Followern berichtete, habe der große Zuckertest zur Erkennung eines möglichen Schwangerschaftsdiabetes keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Bei der Untersuchung sei "absolut alles perfekt" gewesen.

Eine Frage bleibt allerdings vorerst unbeantwortet: Ob Tanja und ihr Ehemann Norman Jeschke (47) einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, ist noch offen. Das Paar möchte sich diesmal überraschen lassen und das Geschlecht erst im Rahmen einer Gender-Reveal-Party erfahren. Bis zur Geburt steht für die aktuell fünfköpfige Familie zudem ein großer Neuanfang an: Im Dezember wollen Tanja, Norman und die drei Kinder nach Rumänien ziehen. Für die derzeit fünfköpfige Familie ist es nicht der erste Neustart im Ausland. Ab Sommer 2023 lebte sie rund anderthalb Jahre in Dubai. Danach folgte ein Umzug nach Bremen, künftig soll dann Timișoara ihr Zuhause sein. Ihre erneute Schwangerschaft hatte Tanja erst am 11. September öffentlich gemacht. In einem Instagram-Video stieg sie aus einem Pool, drehte sich seitlich zur Kamera und setzte so ihren bereits sichtbaren Babybauch in Szene. Nun lässt die Sportlerin ihre Community auch an den weiteren besonderen Momenten ihrer Schwangerschaft teilhaben.

Von dem positiven Schwangerschaftstest erfuhr Norman auf eher ungewöhnliche Weise. Während einer Rückfahrt aus München legte er eine Pause an einer Raststätte ein, als Tanja ihn per Videoanruf kontaktierte und ihm das Ergebnis zeigte. Offenbar ahnte Norman schon vor ihrer eigentlichen Erklärung, welche Neuigkeit sie ihm mitteilen wollte. Spontan holte er eine kleine Flasche Jägermeister aus der Mittelkonsole seines Autos. Über diese überraschende Reaktion konnten die beiden gemeinsam lachen. Baby Nummer vier komplettiert künftig eine ohnehin schon gut gefüllte Kinderschar: Tochter Jona kam 2011 zur Welt, 2021 folgten die Zwillingssöhne Luis und Leo. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg. Vor der Zwillingsschwangerschaft hatte das Paar jahrelang um weiteren Nachwuchs gekämpft und dabei mehrere Rückschläge verkraften müssen.

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos 3D-Ultraschall ihres ungeborenen Babys

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Kindern und Ehemann