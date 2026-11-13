Schwangere Tanja Szewczenko muss wieder zurück nach Bremen

Tanja Szewczenko (49) lässt ihre Fans an ihrem Neustart in Rumänien teilhaben. Rund zweieinhalb Wochen nach dem Umzug nach Timișoara zeigt die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin auf Instagram erste Eindrücke aus dem neuen Zuhause ihrer fünfköpfigen Familie. Auf einem Spiegelselfie posiert sie in einer gemusterten Hose und einem dunklen BH. Ihr inzwischen großer Babybauch ist dabei nicht zu übersehen. Im Januar erwarten Tanja und ihr Ehemann Norman einen weiteren Jungen und damit ihr viertes Kind. Doch kaum ist die Familie im neuen Heim angekommen, steht schon die nächste Reise an: Tanja und ihre Liebsten müssen vorübergehend zurück nach Bremen. Der Grund für die überraschende Rückreise sind berufliche und organisatorische Termine in Deutschland. Die Abreise fällt offenbar allen schwer. "Ehrlich gesagt will keiner von uns so richtig los", erklärte Tanja in ihrer Story. Nach dem kurzen Start im neuen Land stehen für die Familie somit zunächst wieder einige Wochen zwischen Deutschland und Rumänien an.

Ganz fertig ist das Haus in Timișoara allerdings noch nicht. Auf einer weiteren Aufnahme steht Tanja in Jogginghose und pinkfarbenen Hausschuhen in einem fast leeren Raum. An der Wand lehnt noch ein verpacktes Möbelstück. Die Umzugskartons hat die Familie trotzdem schon vorab nach Rumänien gebracht. Wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft möchte Tanja hochschwanger keine Kisten mehr auspacken. Außerdem sollen ihre Kinder eine Adventszeit ohne Umzugsstress erleben. In den ersten Wochen standen bereits wichtige Termine an, zudem haben die Kinder mit der Schule begonnen. "Wir fühlen uns hier vom ersten Moment an unglaublich wohl", schwärmt die Schauspielerin auf Instagram. Mit Blick auf die Abreise gibt sie zu: "Ehrlich gesagt will keiner von uns so richtig los." Hinter der Rückkehr steckt ein beruflicher Schnitt: Auf Empfehlung ihrer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wollen Tanja und Norman ihre selbstständige Tätigkeit dort zum Jahresende beenden und Anfang 2027 in Rumänien fortsetzen. Tanja bezeichnete die Übergangszeit bei Instagram als "berufliche Zwangspause". Ende November soll die Abmeldung erfolgen. Dann steht für die Kinder auch der letzte Schultag in Deutschland an.

Erst im Oktober war Tanja gemeinsam mit Norman und den drei gemeinsamen Kindern nach Timișoara ausgewandert. Die beruflichen Rahmenbedingungen in Deutschland waren nach ihrer Darstellung für sie und Norman immer schwieriger geworden. Ihre Selbstständigkeit wollten die beiden dennoch nicht aufgeben. Deshalb hatten sie vor dem Umzug viele Stunden mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und weiteren Experten verbracht. Den entscheidenden Anstoß für Rumänien hatte Tochter Jona gegeben, die über den Tanzsport bereits Kontakte in das Land geknüpft hatte. Doch die Auswanderungspläne hatten nicht nur Begeisterung ausgelöst. Einige Follower hatten die häufigen Ortswechsel mit Blick auf die Kinder kritisch hinterfragt. Tanja hatte dagegengehalten: "Die wachsen daran." Unterstützung hatte die Familie auch von Tanjas Mutter bekommen, die ebenfalls nach Rumänien ziehen und eine eigene Wohnung in der Nähe beziehen wollte. Für Tanja hatte bei dem Neustart vor allem eines gezählt: "Wir tauschen das Hamsterrad endgültig gegen ein selbstbestimmtes, präsentes Leben für unsere Kinder."

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, TV-Darstellerin

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Kindern und Ehemann

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