Deshalb zieht es schwangere Tanja Szewczenko nach Rumänien

Tanja Szewczenko (49) hat trotz fortgeschrittener Schwangerschaft einen großen Schritt gewagt: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Norman Jeschke (47), Tochter Jona und den Zwillingssöhnen Leo und Luis ist sie nach Timișoara im Westen Rumäniens ausgewandert. Im Januar erwartet die ehemalige Eiskunstläuferin ihr viertes Kind – einen Jungen. Auf Instagram erklärte die Schauspielerin, die durch die Serie Alles was zählt bekannt wurde, ihren rund 300.000 Followern nun, warum die Wahl ausgerechnet auf Rumänien fiel. Die beruflichen Rahmenbedingungen in Deutschland seien für sie und Norman zuletzt immer schwieriger geworden. Gleichzeitig war es beiden wichtig, weiterhin eigenständig zu bleiben und ihre berufliche Unabhängigkeit nicht aufzugeben. Für die fünfköpfige Familie, die schon bald um ein weiteres Mitglied wächst, steht damit ein neuer Lebensabschnitt bevor.

Der Entschluss, umzuziehen, sei keineswegs spontan gefallen, betonte Tanja. Stattdessen habe das Paar zahlreiche Stunden mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Unternehmensberatern und Experten aus den möglichen Zielländern verbracht, um die Entscheidung sorgfältig abzuwägen. Je nach Staat seien ganz unterschiedliche Regeln zu beachten. Dubai, wo die Familie ab dem Sommer 2023 rund anderthalb Jahre lebte, kam wegen der komplizierten Steuerregeln nur als Zweitwohnsitz infrage. Als Selbstständige könnten sie eben nicht einfach so in ein Nicht-EU-Land auswandern, erklärte sie. Den ersten Anstoß für Rumänien gab ausgerechnet Tochter Jona: Die leidenschaftliche Tänzerin hat über den Tanzsport bereits Kontakte in das Land. In Timișoara besuchen die Kinder nun eine internationale Schule. Den Schritt sieht die werdende Vierfachmama als bewusste Entscheidung für die Familie: "Wir tauschen das Hamsterrad endgültig gegen ein selbstbestimmtes, präsentes Leben für unsere Kinder."

In den Kommentaren zu ihren Beiträgen gab es jedoch auch kritische Reaktionen. Einige Follower fragten sich, ob die häufigen Umzüge für die Kinder wirklich von Vorteil seien. Tanja widersprach diesen Bedenken und erklärte, dass ihre neugierigen Kinder Veränderungen und die Möglichkeit, immer wieder Neues zu entdecken, sehr genießen würden: "Die wachsen daran." Vor Rumänien hatte der Weg der Familie von Dubai zunächst zurück nach Bremen geführt. Kurz vor dem jetzigen Umzug sorgte dort zusätzlich ein Wasserschaden im alten Zuhause für Chaos. Nicht allein machen sich die Auswanderer auf den Weg: Auch Tanjas Mutter zieht mit nach Rumänien und bezieht eine eigene Wohnung in der Nähe der Familie. Von ihrer neuen Heimat schwärmte die Sportlerin bereits in höchsten Tönen und bezeichnete Timișoara als "Little Vienna". Besonders die deutsche Geschichte, die barocke Architektur und die freundliche Atmosphäre der Stadt hätten es ihr angetan. Familiäre Wurzeln haben sie und Norman in Rumänien hingegen nicht.

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ActionPress Tanja Szewczenko und ihr Partner Norman in Rust

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Kindern und Ehemann

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, TV-Darstellerin