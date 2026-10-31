Das Baby liegt falsch: Tanja Szewczenko plant Kaiserschnitt

Tanja Szewczenkos (49) Planung für die Geburt ihres vierten Kindes steht fest: Ihr ungeborener Sohn soll per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Nach der ersten Kontrolluntersuchung in ihrer neuen Heimat Timișoara berichtete die Sportlerin ihren Followern auf Instagram von dieser Entscheidung. Das Baby liegt derzeit verkehrt herum in Beckenendlage. Zudem muss die Narbe berücksichtigt werden, die von Tanjas früherem Kaiserschnitt stammt. Ihr neuer Arzt habe deren Zustand als "semioptimal" beurteilt. Sorgen muss sich Tanja derzeit aber nicht machen, denn aktuell sei alles stabil. Mit seiner Empfehlung steht der Mediziner nicht allein da. "Er ist jetzt der fünfte Arzt, der mir ganz klar zum Kaiserschnitt rät", erklärte die werdende Vierfachmama ihren Followern. Damit scheint die Frage nach der Art der Entbindung für sie geklärt zu sein.

Die Untersuchung sorgte bei Tanja vor allem für Erleichterung. Ihr neuer Arzt sei mit der Entwicklung ihres Sohnes rundum zufrieden, und auch ihr selbst gehe es gut. Bei dem Mediziner fühlt sich die frühere "Alles was zählt"-Darstellerin bestens aufgehoben. Auf Instagram bezeichnete sie ihn als "extrem renommierten, im Land hoch angesehenen Primararzt". Ein weiterer Vorteil: Der Arzt operiert als Belegarzt in zwei Privatkliniken in Timișoara. Sollten die Wehen also überraschend früher einsetzen als geplant, könnte er Tanja trotzdem direkt betreuen und den Eingriff selbst vornehmen. Für die Schauspielerin fällt damit eine große organisatorische Sorge weg. "Das hat mir die Planungslast komplett abgenommen!", freute sie sich im Netz über diese Lösung.

Zu ihrem ersten Arzttermin in Rumänien wurde Tanja von ihrem Ehemann Norman Jeschke (47) und den drei gemeinsamen Kindern begleitet. Tochter Jona sowie die Zwillinge Leo und Luis durften ihren kleinen Bruder während des Ultraschalls betrachten und zeigten sich davon fasziniert. Auch für die werdende Mutter selbst ist diese Schwangerschaft bislang eine ganz andere Erfahrung als die Zeit vor der Geburt ihrer Zwillinge. Damals hatten zahlreiche Untersuchungen und Ängste ihren Alltag geprägt: "Ich genieße diese Schwangerschaft einfach so sehr!", schwärmte sie auf Instagram. Ihr Sohn mache es ihr bisher "unendlich leicht". Deshalb will die Sportlerin die kommenden Wochen noch in vollen Zügen auskosten und hofft, dass sich ihr Baby mit der Ankunft noch etwas Zeit lässt: "Die Welt da draußen kann noch warten!"

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Getty Images Tanja Szewczenko, 2016

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Tochter in Dubai

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, TV-Darstellerin