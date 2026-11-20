Schreckliche Nachrichten von Tanja Szewczenko (49): Ihr Ehemann Norman Jeschke (47) und die drei Kinder hatten einen schweren Autounfall. Das teilte die frühere Eiskunstläuferin jetzt auf Instagram mit. Wie sie dort berichtet, passierte der Unfall bereits am Vortag auf der Autobahn A27: "Ein Lkw-Fahrer hatte das Lenkrad verrissen, knallte in unsere rechte Seite und schob unser Auto in die Leitplanke." Norman reagierte in der brenzligen Situation aber schnell: Er schaffte es, das stark beschädigte Auto auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu bringen. "Es war absolutes Glück im Unglück – allen vieren geht es den Umständen entsprechend gut", erzählt Tanja mit Tränen in den Augen.

Dank Normans Reaktion konnte verhindert werden, dass nachfolgende Fahrzeuge in die Familie hineinfuhren. Tanja selbst saß zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Auto. Die Sportlerin zeigte auch Aufnahmen des völlig demolierten Wagens. Ihre Erleichterung über den glimpflichen Ausgang brachte sie so auf den Punkt: "Gestern war definitiv nicht unser Tag. Oder vielleicht war er genau das – weil uns das Wichtigste geblieben ist: unser Leben." Von dem Unfall erfuhr Tanja durch einen Anruf ihrer Tochter Jona Szewczenko (15). Auf dem Display ihres Handys habe sie zwar deren Namen gesehen, im Hintergrund aber zunächst nur Weinen gehört. Tanja erzählt: "Wen höre ich? Warum höre ich Jona nicht? Was ist mit dem dritten Kind? Diese endlosen Sekunden der Ungewissheit werde ich nie wieder vergessen." Sie habe die Stimmen nicht sofort zuordnen können und nicht gewusst, wie es ihren drei Kindern geht.

Ganz besonders berührt hat Tanja die Reaktion eines ihrer Zwillinge. "Mama, gut, dass du nicht im Auto warst, wegen des Babys", habe einer der Jungs zu ihr gesagt. Leo und Luis hätten ihr danach außerdem erklärt: "Es war deinetwegen, dass nichts passiert ist." Daraufhin habe Tanja ihren Söhnen gesagt, dass sie zwar kein Schutzengel sei, aber immer darum bitte, dass Schutzengel über ihre Familie wachen. Am Ende ihres Beitrags stellte die dreifache Mutter vor allem den Zusammenhalt ihrer Familie und die Tatsache in den Mittelpunkt, dass ihre Liebsten unversehrt geblieben sind. Dabei richtete sie auch einen eindringlichen Appell an ihre Community: "Blech kann man ersetzen. Leben nicht. Passt auf euch auf da draußen und umarmt eure Liebsten heute Abend ganz fest." Bald wollte die schwangere Familienmutter weitere Details verraten.

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, frühere Eiskunstläuferin

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Instagram / tanjaszewczenko Zerstörtes Familienauto von Norman Jeschke und Tanja Szewczenko

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