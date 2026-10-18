Ihnen gönnt Anouschka Renzi den PBB-Sieg und ihnen nicht

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, nahm Anouschka Renzi (62) kein Blatt vor den Mund, als es um den möglichen Sieger von Promi Big Brother ging. Die Schauspielerin verriet, wem sie den Triumph von Herzen gönnt – und wer ihrer Meinung nach leer ausgehen sollte. Überraschend: Ausgerechnet Gedeon Burkhard (57), mit dem sie im Container durchaus aneinandergeraten war, steht bei ihr hoch im Kurs. Über die Dinge, die sie an ihm gestört haben, sieht sie inzwischen hinweg und blickt stattdessen auf seine schwierige berufliche Situation. "Trotz allem, was mich an Gedeon genervt hat, würde ich es ihm gönnen", erklärte sie. Anouschka ist überzeugt, dass er das Preisgeld gut für einen Neuanfang abseits der Schauspielerei gebrauchen könnte. Gemeinsam mit seinen beiden deutlich jüngeren Partnerinnen wolle er einen Imbiss eröffnen und sich so finanziell unabhängiger von Rollenangeboten machen.

Bei anderen Mitbewohnern fällt Anouschkas Urteil dagegen deutlich kritischer aus. Auf die Frage, wem sie den Sieg am wenigsten gönne, antwortete sie im Beisein von Promiflash zunächst unmissverständlich: "Christian Lell, Nina Bridney und Axel Schulz – obwohl ich ihn liebe. Er hat genug Geld." Doch Axel nahm sie kurz darauf wieder von ihrer Flopliste. Anouschka möge ihn "wirklich sehr, sehr, sehr", aber schließlich verdiene er bereits mit Werbung für seine Saucen gutes Geld, während andere Bewohner das Preisgeld ihrer Meinung nach deutlich dringender benötigen könnten. Statt Axel entschied sich die Realitybekanntheit für Francesca Morgese: Dass sie ständig von ihrem Lamborghini erzähle, gehe Anouschka auf die Nerven. Ein pauschales Urteil wollte sie dennoch nicht fällen. Francesca habe zwei Seiten – eine davon möge sie sehr, die andere könne sie allerdings gehörig auf die Palme bringen.

Doch nicht nur einzelne Mitbewohner brachten Anouschka auf die Palme. Auch mit der allgemeinen Stimmung im Haus konnte sie wenig anfangen. Besonders das ständige Gekreische von Francesca sei für sie anstrengend gewesen – vor allem jedes Mal, wenn sich das Tor öffnete. Selbst NadjaBenaissa habe kräftig mitgemacht sowie Georgina Stumpf. Für ihren Geschmack hätten sich einige Bewohner teilweise wie Dreijährige benommen, weil sie offenbar glaubten, dass ein solches Verhalten einfach zu Realityformaten dazugehöre. Auch die ständige Lobhudelei störte Anouschka: Viele Kandidaten hätten unbedingt gefallen wollen und sich deshalb nicht getraut, ehrlich ihre Meinung zu sagen. Als Beispiel führte sie eine Suppe von Nikola Grey (30) an, die durch die große Menge Ingwer und Zitrone ihrer Meinung nach furchtbar geschmeckt habe. Die anderen Bewohner hätten das Gericht dennoch überschwänglich gelobt. "Da frage ich mich: Warum sagt ihr das? Nur weil ihr geliebt werden wollt? Das schmeckt schrecklich! Niemand möchte sich negativ zeigen. Das ist das Problem", kritisierte sie gegenüber Promiflash.

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Joyn Anouschka Renzi in "Promi Big Brother"

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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