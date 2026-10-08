Joe Manganiello erhebt harte Vorwürfe gegen Sofia Vergara

In seinen Memoiren "Bloodlines" erhebt Joe Manganiello (49) schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Sofia (54). Das Buch erscheint am 13. Oktober 2026 und schildert unter anderem einen sieben Jahre langen Gesundheitskampf, für den der Schauspieler nach eigener Darstellung nie eine eindeutige Diagnose erhielt. Besonders eindringlich beschreibt Joe eine Situation, in der er sich während seiner Erkrankung eine Umarmung von Sofia gewünscht habe, sie diese jedoch verweigert habe. Wie aus Auszügen hervorgeht, die People veröffentlichte, habe sich die Beziehung für ihn damals "vollkommen frei von jeglicher Emotionalität" angefühlt. Gleichzeitig habe Joe mit Suizidgedanken gekämpft und deshalb seine Waffe abgegeben. "Ich musste meine Waffe weggeben, weil ich ständig daran dachte, und dann kam der Hund", erinnert er sich in dem Buch. Gemeint ist die schwer kranke Chihuahua-Hündin Bubbles, die rund 2,3 Kilogramm wog und die Joe 2019 adoptierte. "Ich wurde vom Patienten zum Pfleger", schreibt der Schauspieler. Sofia habe sich laut seiner Darstellung über die Aufnahme des Tieres lustig gemacht. Die Vorwürfe stammen aus Joes Memoiren und sind damit seine persönliche Darstellung der damaligen Ereignisse. Sofia hat sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert; eine Anfrage von Us Weekly blieb zunächst unbeantwortet.

Kurz nach der Hochzeit mit Sofia im Jahr 2015 begannen laut Joe Manganiello seine gesundheitlichen Probleme. Mehrere Darmspiegelungen und schließlich eine Notoperation, bei der ihm ein Teil des Darms entfernt wurde, folgten. Eine eindeutige Diagnose erhielt der Schauspieler nach eigener Darstellung trotzdem nie. Nach sieben Jahren Ehe reichte Joe 2023 die Scheidung ein, im April 2024 wurde sie rechtskräftig. Als Grund für das Ehe-Aus hatte Sofia zuvor vor allem unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Kinder genannt. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben, und ich wollte keine alte Mutter sein", sagte sie Anfang 2024 im Interview mit El País. Ihren Sohn Manolo habe sie bereits mit 19 Jahren bekommen und fühle sich inzwischen eher als Großmutter. Joe widerspricht dieser Darstellung nun und erklärt, über ihn seien falsche Dinge verbreitet worden. Gegenüber People betont er zugleich, dass er sich eigene Kinder weiterhin vorstellen kann: "Wenn das für mich bestimmt ist. Sieben Jahre lang dachte ich, ich würde in der nächsten Woche sterben. Die Welt hat sich mir wieder geöffnet."

Bekannt wurde Joe Manganiello unter anderem durch True Blood und die Magic Mike-Filme. Über seine jahrelangen gesundheitlichen Probleme hatte der Schauspieler bereits früher gesprochen. Sie betrafen nach seinen Angaben unter anderem Schilddrüse, Verdauungssystem, Haut, Lunge und Augen. In seinen Memoiren "Bloodlines" geht er nun ausführlicher auf diese Zeit ein und schildert auch, welche Auswirkungen sie auf seine damalige Ehe hatte. Mittlerweile sei er nach eigener Aussage symptomfrei und komme ohne Medikamente aus. Auch in seinem Privatleben gibt es eine neue Entwicklung: Seit 2025 ist Joe mit Caitlin O'Connor (36) verlobt. Sofia hat aus ihrer früheren Ehe mit Joe Gonzalez einen Sohn. Manolo ist inzwischen 35 Jahre alt. Einen künftigen Partner mit eigenen Kindern würde die Schauspielerin bevorzugen, wie sie erklärte. Ein weiteres Baby wolle sie selbst nicht mehr bekommen.

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara bei den Oscars 2023

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Getty Images Schauspieler Joe Manganiello