Judi Dench will trotz zunehmender Erblindung nicht aufhören

Trotz ihres stattlichen Alters von 91 Jahren und einer fortschreitenden Erblindung denkt Dame Judi Dench (91) nicht im Traum an den Ruhestand. Die britische Oscarpreisträgerin leidet an altersbedingter Makuladegeneration (AMD) – einer unheilbaren Augenkrankheit, die ihr Sehvermögen inzwischen so stark einschränkt, dass sie selbst engste Familienmitglieder und Freunde im Alltag nicht mehr ohne Weiteres erkennen kann. Wie sehr sie die ständigen Spekulationen um ihr Karriereende anöden, machte die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit The Times unmissverständlich klar. "Wann gehen Sie in Rente?" und "Ist es nicht an der Zeit, dass Sie aufhören?" – diese Fragen bekomme sie immer wieder gestellt. Ihre Antwort darauf fällt deutlich aus: "Nein, verdammt noch mal, ist es nicht!"

Am 9. Dezember feiert Judi ihren 92. Geburtstag – dem Älterwerden kann sie dabei allerdings nur einen einzigen praktischen Vorzug abgewinnen. "Man bekommt Garderoben näher an der Bühne! Sonst gibt es nichts", stellte sie trocken fest. Wie eng ihre Verbindung zum Theater ist, zeigt auch ihr ganz persönlicher Wunsch für das eigene Lebensende: "Ich möchte wie Newton Blick werden, der nach einer Vorstellung in seiner Garderobe starb. Ich möchte wie eine dieser Frauen sein, die mit 100 aus einem Flugzeug springen!" Mit großer Freude blickt die Britin außerdem auf ihre Zeit als Geheimdienstchefin M in den "James Bond"-Filmen zurück, in denen sie die Männerriege herumkommandieren durfte. "Ich wurde von der Macht berauscht", erinnerte sie sich schmunzelnd und ergänzte: "Außerdem durfte ich schicke Anzüge tragen, so tun, als wüsste ich, wovon ich rede, und Dinge über verschiedene Geräte von mir geben, obwohl ich im echten Leben nicht einmal das Bügelbrett verstehe!"

Die chronische Erkrankung ihrer Netzhaut schränkt Judis Alltag und ihre Arbeit bereits seit Jahren immer stärker ein. Schon im vergangenen Jahr berichtete sie offen darüber, dass sie weder fernsehen noch lesen könne und das Haus nicht mehr ohne fremde Begleitung verlasse. Auch bei Theaterbesuchen sei sie nach eigener Aussage nicht mehr in der Lage, das Geschehen auf der Bühne optisch zu erkennen. Dem Theater blieb Judi dennoch stets eng verbunden: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Weggefährten Ian McKellen (87) präsentierte sie damals eine Lernhilfe zu William Shakespeare (†52) und engagiert sich zudem als Schirmherrin des Theatre Royal in Bury St Edmunds. Ihre beeindruckende Karriere umfasst neben zahlreichen gefeierten Bühnenauftritten auch große Kinoerfolge – für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" wurde sie einst mit dem Oscar ausgezeichnet.

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Getty Images Dame Judi Dench bei der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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ActionPress / Dan Wooller / REX / Shutterstock Judi Dench und Maggie Smith, Schauspielerinnen

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Getty Images Dame Judi Dench und Sir Ian McKellen, Schauspieler