Judi Dench (91) hat eine ganz eigene Vorstellung davon, wer als Nächstes in die Rolle von James Bond schlüpfen sollte. Die Schauspielerin setzt dabei nicht auf einen der vielen prominenten Favoriten. Sie wünscht sich stattdessen ein frisches Gesicht für den wohl berühmtesten Geheimagenten Großbritanniens. Im Interview mit British Vogue wurde sie kürzlich gefragt, wen sie persönlich als neuen 007 auswählen würde. Ihre Antwort fiel kurz, aber eindeutig aus: "Ein junger Schauspieler, von dem wir noch nichts gehört haben." Mit diesem Wunsch hebt sich die Britin deutlich von den aktuellen Spekulationen rund um die Besetzung ab. Mit ihrer Vorliebe für einen bislang unbekannten Darsteller ist Judi nicht allein. Auch Schauspieler Rory Kinnear (48), der wiederkehrend den Stabschef des MI6 spielte, hatte es vor einigen Wochen für unwahrscheinlich gehalten, dass einer der öffentlich viel diskutierten Favoriten das Rennen macht. Seine Einschätzung stellte damals unter anderem die Chancen von Jacob Elordi (29), Callum Turner (36), Harris Dickinson (30) und Jack Lowden (36) infrage.

Für den neuen Bond-Film, den Amazon MGM Studios derzeit entwickeln, werden noch andere bekannte Darsteller gehandelt. Besonders häufig fallen derzeit die Namen Robert Pattinson (40) und Nicholas Hoult (36). Die beiden Schauspieler sollen bereits Probeaufnahmen für die legendäre Rolle gemacht haben. Doch die Liste der möglichen Nachfolger von Daniel Craig (58) ist noch deutlich länger. Auch Josh O'Connor (36), Harry Styles (32) und Theo James (41) gelten als potenzielle Kandidaten für den Agentenjob. Der Streifen soll im Jahr 2028 in die Kinos kommen. Wer am Ende tatsächlich die Lizenz zum Töten erhält, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Hinter der Kamera soll Denis Villeneuve (59) Platz nehmen und bei dem kommenden Projekt Regie führen. Daniel hatte sich nach insgesamt fünf Auftritten als 007 von der Rolle verabschiedet. Sein letzter Einsatz war der Film "Keine Zeit zu sterben" aus dem Jahr 2021.

Zu seinen größten Erfolgen in der Reihe zählt auch der Kinohit "Skyfall", der 2012 erschienen war. Vor ihm hatten bereits Schauspieler wie Sean Connery (†90), Roger Moore (†89) und Pierce Brosnan (73) den britischen Geheimagenten auf der großen Leinwand verkörpert. Judi Dench selbst ist eng mit dem Franchise verbunden. Über einen Zeitraum von 20 Jahren spielte sie in insgesamt acht Bond-Filmen die MI6-Chefin M. An dieser Rolle habe ihr vor allem gefallen, den männlichen Figuren klare Ansagen machen und sie in ihre Schranken weisen zu können. Außerdem mochte sie die eleganten Anzüge und den Umgang mit den Film-Gadgets. Traurig sei sie über ihren Abschied aus der Reihe nach eigenen Angaben nicht gewesen. Schließlich habe sie auf 20 erfüllende Jahre und acht Filme zurückblicken können, bevor ihr Charakter M starb.

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Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

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Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

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Getty Images Judi Dench bei "Christmas with Judi Dench and Gyles Brandreth" in der Royal Albert Hall in London, Dezember 2023