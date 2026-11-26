Judi Dench (91) kann es kaum erwarten, Robert Pattinson (40) als neuen James Bond zu sehen. Erst kürzlich hatten Amazon MGM Studios offiziell verkündet, dass der Schauspieler die Nachfolge von Daniel Craig (58) antreten wird. Dieser hatte den Geheimagenten zuletzt 2021 in "Keine Zeit zu sterben" verkörpert. In der britischen Talkshow "Lorraine" äußerte sich nun die frühere M-Darstellerin zur Neubesetzung. Sie freue sich darauf, Robert in der legendären Rolle zu erleben, und könne es "kaum erwarten", erklärte die Schauspielerin. Ihre Begeisterung wird allerdings von einem traurigen Umstand getrübt: Aufgrund einer fortschreitenden Augenerkrankung wird Judi den neuen 007 auf dem Bildschirm nur noch verschwommen erkennen können. In der Sendung nahm sie die Situation dennoch mit Humor: "Weil ich jetzt nichts mehr sehen kann, sehe ich ihn nur schemenhaft, und für mich sieht er großartig aus."

Die Diagnose einer altersbedingten Makuladegeneration erhielt Judi bereits 2012. Die Erkrankung beeinträchtigt ihr zentrales Sehvermögen zunehmend und erschwert ihr viele alltägliche Tätigkeiten. "Ich kann nicht mehr lesen, ich kann den Fernseher nicht sehen. Ich kann keine Briefe oder irgendetwas schreiben", berichtete sie offen in der Sendung. Ans Aufgeben denkt sie jedoch nicht: "Ich mache einfach weiter, mache einfach weiter. Es gibt doch keine andere Möglichkeit, oder?" Mittlerweile hat die Sehschwäche auch das Ende ihrer Schauspielkarriere bedeutet. Im Oktober erklärte Judi in der Sendung "Today", dass sie nicht mehr spielen könne. Zudem sei sie inzwischen auf Begleitung angewiesen, da sie sonst Gefahr laufe, gegen etwas zu stoßen oder zu stürzen.

Robert wird nun offiziell zum siebten Bond-Darsteller der Filmreihe, wie Female First berichtet. Mit seiner Besetzung wird für Judi somit ein Filmkapitel fortgesetzt, das sie selbst über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. In insgesamt sieben Filmen spielte sie die MI6-Chefin M. Ihren letzten Auftritt in dieser Rolle hatte sie 2012 in "Skyfall", als ihre Figur den Serientod starb. Inzwischen musste die Britin aufgrund ihrer Sehschwäche nicht nur ihre Schauspielkarriere beenden, sondern auch ihr geliebtes Malen aufgeben. Ihren wöchentlichen Kunstkurs besucht Judi trotzdem weiterhin, wie sie in ihrem Buch "Is It Too Late To Make A Run For It?" erzählte. Mit dem Schnitzen hat sie dort eine kreative Alternative gefunden, die sie trotz ihrer Einschränkung noch ausüben kann. Aus Speckstein gestaltet sie unter anderem Vögel, Schalen und andere Objekte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Judi Dench und Robert Pattinson

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Imago Robert Pattinson als James Bond

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