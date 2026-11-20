Judi Dench (91) muss schweren Herzens auf eine ihrer liebsten Freizeitbeschäftigungen verzichten. Weil ihre Sehkraft immer weiter nachlässt, kann die Schauspielerin nicht mehr malen. Ihren Kunstkurs will sie deshalb aber nicht aufgeben. Jeden Dienstag nimmt die 91-Jährige weiterhin daran teil und widmet sich inzwischen einer Beschäftigung, die sie trotz ihrer eingeschränkten Sehkraft ausüben kann. Statt mit Pinsel und Farbe zu arbeiten, schnitzt Judi nun verschiedene Gegenstände aus Speckstein. In ihrem Buch "Is It Too Late To Make A Run For It?" beschreibt die Oscarpreisträgerin, wie schmerzhaft diese Veränderung für sie war: "Ich gehe immer noch jeden Dienstag zum Kunstkurs, aber ich musste das Malen aufgeben – was ich geliebt habe – und habe angefangen zu lernen, wie man Gegenstände aus Speckstein schnitzt: Vögel und Schalen und solche Dinge." Ganz auf das kreative Arbeiten in ihrem Kurs verzichtet die Britin also trotz ihrer Einschränkungen nicht.

Die nachlassende Sehkraft erschwert Judi längst nicht nur das Malen: Sie kann nicht mehr selbst lesen und hat große Schwierigkeiten, Gesichter sowie Gegenstände zu erkennen. Auch beim Fernsehen stößt die Schauspielerin auf deutliche Grenzen. Beim Auswendiglernen ihrer Texte helfen ihr selbst stark vergrößerte Drehbücher kaum noch weiter, wie sie in ihrem Buch erklärt. Freunde helfen ihr deshalb bei der Vorbereitung, für die sie mittlerweile wesentlich mehr Zeit benötigt als früher. Wie sehr ihre Wahrnehmung getrübt ist, zeigen zwei Anekdoten. So versuchte die Schauspielerin laut eigener Aussage einmal minutenlang, einen Sonnenstrahl vom Teppich aufzuheben. Sie hatte ihn für einen glänzenden Gegenstand gehalten. Ein anderes Mal aß sie aus Versehen einen Spielstein von Bananagrams, weil sie dachte, es handle sich um weiße Schokolade. Auch Haustiere kann Judi mittlerweile nicht mehr bei sich halten. Sie wären für die Schauspielerin eine zu große Stolpergefahr.

Bei Judi wurde bereits 2012 eine altersbedingte Makuladegeneration festgestellt. Wie weit die Krankheit bei der Oscarpreisträgerin fortgeschritten ist, wurde schon im Frühjahr dieses Jahres im Podcast "Roots" der Royal Horticultural Society deutlich. Im Gespräch mit Moderatorin Jo Whiley konnte sie ihr Gegenüber kaum noch erkennen. Auch beruflich hat die Erkrankung massive Folgen. Gegenüber BBC Radio 4 erklärte die Filmlegende: "Ich kann nicht auf der Bühne stehen. Ich kann kein Theaterstück mehr spielen. Ich kann keinen Film mehr drehen. Ich kann nicht mehr lesen." Bereits vor einigen Jahren hatte sie außerdem ihren Führerschein abgegeben. Im Interview mit Radio Times bezeichnete sie diese Entscheidung als einen der traumatischsten Momente ihres Lebens. Wegen der möglichen Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer hielt sie diesen Schritt dennoch für notwendig.

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Getty Images Judi Dench bei "Christmas with Judi Dench and Gyles Brandreth" in der Royal Albert Hall, London, Dezember 2023

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Getty Images Dame Judi Dench bei der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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