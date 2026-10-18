Katy Perry und Orlando Bloom stehen wieder vor Gericht

Für Katy Perry (41) und Orlando Bloom (49) könnte es schon bald ein Wiedersehen vor Gericht geben! Obwohl die Sängerin und der Schauspieler mittlerweile getrennte Wege gehen, beschäftigt sie ein gemeinsamer Immobilienkauf offenbar weiterhin. Im Mittelpunkt steht eine Villa im kalifornischen Santa Barbara im Wert von rund 15 Millionen Dollar. Wie TMZ berichtet, möchte der Geschäftsmann Carl Westcott die beiden Prominenten nun persönlich zu dem umstrittenen Hausverkauf befragen. Westcott hat deshalb bei Gericht beantragt, Katy und Orlando vorladen zu dürfen, um offene Fragen rund um die ausstehende Zahlung zu klären. Nach seiner Darstellung steht ihm noch ein Teil des Kaufpreises zu. Zwar soll die Musikerin bereits im Juni 900.000 Dollar überwiesen haben, das restliche Geld sei bislang jedoch nicht eingegangen. Ob die beiden tatsächlich aussagen müssen, ist noch offen. Katys Businessmanager Bernie Gudvi wirft Westcott unterdessen vor, die Ex-Partner mit den Vorladungen gezielt schikanieren zu wollen.

Der Rechtsstreit um das luxuriöse Anwesen zieht sich bereits seit mehreren Jahren hin. Ursprünglich hatte Westcott versucht, den Verkauf rückgängig zu machen, und war deshalb juristisch gegen Katys Manager vorgegangen. Vor Gericht konnte er sich damit allerdings nicht durchsetzen und musste die Immobilie schließlich an die Sängerin übergeben. Im Gegenzug wurde Katy verpflichtet, den noch ausstehenden Kaufpreis von rund vier Millionen Dollar zu begleichen. Genau diese offene Summe sorgt nun erneut für Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten. Bernie hält eine persönliche Befragung der Sängerin und ihres Ex-Verlobten jedoch für unnötig. Seiner Darstellung nach könne Westcott das restliche Geld ohnehin erst erhalten, wenn ein separates Berufungsverfahren abgeschlossen sei. In diesem weiteren Rechtsstreit soll der Geschäftsmann Katys Manager angeblich rund drei Millionen Dollar schulden. Solange darüber keine endgültige Entscheidung gefallen sei, bleibe auch die ausstehende Zahlung für das Haus vorerst ungeklärt.

Privat haben Katy und Orlando ihre Liebesgeschichte inzwischen beendet. Die beiden waren 2016 ein Paar geworden und hatten sich später verlobt, bevor sie 2025 ihre Trennung bekannt gaben. Durch ihre gemeinsame Tochter Daisy (6) bleiben die Musikerin und der Schauspieler jedoch weiterhin miteinander verbunden. Orlando hat außerdem einen Sohn aus seiner früheren Ehe mit Model Miranda Kerr (43). Auch in Liebesdingen scheint sich der Fluch der Karibik-Star inzwischen wieder neuen Bekanntschaften zu öffnen. Vor ein paar Wochen wurde er im italienischen Forte dei Marmi bei einem Spaziergang mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel fotografiert. Auf den Aufnahmen hielten die beiden Händchen. Ob sich daraus eine ernsthafte Beziehung entwickelt hat, ließen Orlando und Luisa bislang offen. Der anhaltende Rechtsstreit um die Villa in Santa Barbara dürfte den Schauspieler und seine Ex-Verlobte derweil noch eine Weile begleiten.

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Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

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Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Tochter Daisy am Strand