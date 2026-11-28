Katy Perry (42) soll aktuell um ihr privates Liebesglück bangen. Auslöser dafür ist ausgerechnet ihr Ex-Mann Russell Brand (51): Der Komiker wurde im November der Vergewaltigung sowie sexueller Übergriffe an vier Frauen für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt. Im Zuge des Gerichtsverfahrens gerät nun auch die einstige Ehe der Sängerin erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie ein Insider dem Enquirer verriet, fürchtet Katy deshalb, ihr Freund Justin Trudeau (54) könnte sie künftig mit anderen Augen sehen. "Es besteht eine gewisse Angst, dass all diese schrecklichen Dinge über Russell irgendwie verändern könnten, wie Justin sie sieht", berichtete die Quelle. Glaubt man dem Bericht, gibt ihr der Politiker aber überhaupt keinen Grund für diese Befürchtungen. Im Gegenteil: Er soll in dieser schwierigen Zeit fest an der Seite der Musikerin stehen und sie nach Kräften unterstützen.

Laut dem Insider reagiert Justin nämlich ganz anders, als Katy es befürchtet. Der ehemalige kanadische Premierminister habe ihr mehrmals deutlich gemacht, dass Russells Vergangenheit nichts mit ihr als Mensch zu tun habe. Zudem wolle er ihr helfen, wo er nur könne. "Justin hat Katy immer wieder versichert, dass Russells schreckliche Vergangenheit kein Spiegelbild ihrer Person ist. Wenn überhaupt, war sie ein weiteres Opfer", erzählte die Quelle dem Enquirer. Die Ehe zwischen der Musikerin und dem Briten dauerte nur 14 Monate an. Die Straftaten, derentwegen er jetzt verurteilt wurde, sollen sich bereits vor ihrer Eheschließung im Jahr 2010 ereignet haben; später beendete Russell die Beziehung Berichten zufolge per SMS. Erstmals in Verbindung gebracht wurden Katy und Justin wiederum im Sommer 2025. Kennengelernt haben sollen sie sich im Juli desselben Jahres während ihrer "Lifetimes Tour". Mittlerweile bezeichnete die Sängerin den Kanadier gegenüber People als die Liebe ihres Lebens und als wichtigen Rückhalt.

Katy soll planen, die turbulente Ehe mit Russell selbst eingehend aufzuarbeiten. Berichten zufolge führte ihr Management bereits Verhandlungen über eine Dokuserie nach dem Vorbild einer Netflix-Produktion sowie über eine Autobiografie – unter anderem mit Streamingdiensten wie Netflix und Hulu. Weder ein konkreter Partner noch ein Startdatum stehen bisher fest, allerdings sollen der Sängerin bereits seit Jahren Angebote für die Veröffentlichung ihrer Geschichte vorliegen. Während des laufenden Gerichtsverfahrens gegen ihren Ex habe sie diese aber zunächst nicht weiterverfolgt. Ganz geschwiegen hat Katy über die Trennung jedoch nie: Bereits 2013 erzählte sie im Interview mit der Vogue, dass Russell ihr das Ehe-Aus kurz vor einem Bühnenauftritt per Nachricht mitgeteilt habe. Die Beziehung beschrieb sie damals als kontrollierend. Außerdem deutete sie an, später einen entscheidenden Grund für das Scheitern ihrer Ehe erfahren zu haben. Welcher das war, verriet sie öffentlich allerdings nicht.

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Imago Sängerin Katy Perry und Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos

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Getty Images Russell Brand und Katy Perry im April 2011

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