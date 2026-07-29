Orlando Bloom zeigt sich händchenhaltend mit Luisa Laemmel

Orlando Bloom (49) ist verliebt! Der Schauspieler wurde jetzt beim romantischen Spaziergang mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel in der italienischen Küstenstadt Forte dei Marmi gesichtet – und die beiden machten dabei keinen Hehl aus ihrer Zuneigung. Fotos, die E! News vorliegen, zeigen Orlando und Luisa, wie sie Hand in Hand durch die Straßen der Badestadt schlenderten und dabei völlig in ihrer eigenen Welt versunken wirkten.

Beim Ausflug am 26. Juli gab sich Orlando betont lässig: Er trug schwarze Cargo-Shorts, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Baseballcap und Pilotensonnenbrille. Luisa setzte auf einen schwarz-weiß gepunkteten Rock, ein schlichtes schwarzes Top und eine dunkelblaue Kappe, ihre blonden Haare fielen ihr dabei offen über die Schultern. Die Romanze der beiden hatte sich bereits früher angedeutet – beim Super Bowl 2026 verließen sie das Levi's Stadium in Santa Clara eingehakt Seite an Seite, was damals erste Spekulationen ausgelöst hatte. Es ist Orlandos erste öffentliche Beziehung, seitdem seine Trennung von Katy Perry (41) im vergangenen Juli bekannt wurde.

Orlando und Katy waren fast zehn Jahre ein Paar und haben gemeinsam die fünfjährige Tochter Daisy Dove. Auf die Frage nach dem Ende der Beziehung zeigte sich der Schauspieler in einem Auftritt bei Today im September gefasst: "Mir geht es gut. Ich bin so dankbar. Wir haben eine wunderschöne Tochter. Wenn man alles auf dem Spielfeld lässt, wie ich es bei diesem Film getan habe, bin ich für all das dankbar." Für Katy gebe es seinerseits "nichts als Liebe", betonte er damals. Neben Daisy Dove ist Orlando auch Vater des 15-jährigen Flynn, den er mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (43) hat.

Anzeige Anzeige

ActionPress Orlando Bloom bei der Mailänder Fashion Week, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / luisalaemmel Luisa Laemmel, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025