Katy Perry (42) und Justin Trudeau (54) haben auf Instagram eigentlich einen romantischen Moment teilen wollen – doch ein prominenter Fotobomber stiehlt ihnen beinahe die Show. Auf einem Selfie schmiegt sich die Sängerin strahlend an ihren Freund, den früheren Premierminister von Kanada. Direkt hinter den beiden taucht plötzlich Emmanuel Macron (48) auf. Frankreichs Präsident blickt ebenfalls gut gelaunt in die Kamera und wird damit zum heimlichen Hingucker des vermeintlichen Pärchenfotos. Bei den Fans kommt das ungewöhnliche Trio jedenfalls bestens an. In den Kommentaren unter dem Post feiern zahlreiche Nutzer den unerwarteten Auftritt des Politikers und ziehen ihn scherzhaft damit auf, das dritte Rad beim Date des Paares zu sein.

Ein Follower kommentiert unter Katys Instagram-Post: "Vom Präsidenten Frankreichs zum dritten Rad gemacht." Ein anderer Nutzer meint, Emmanuel wirke so, als sei er "versehentlich in das Date eines anderen hineingeplatzt". Auch der Spruch "Katy Perry sammelt Staatsoberhäupter wie Nebenmissionen" greift die außergewöhnliche Besetzung des Fotos auf. Der Selfie-Crash ist Teil einer umfangreichen Bilderreihe von Katys derzeitiger Europareise. Darin zeigt sie unter anderem ein weiteres Selfie mit Justin auf einer belebten Straße, Eindrücke aus einem Zug, schicke Outfits und ihre neue Bobfrisur. Das Paar reist aktuell gemeinsam durch Europa und legte bislang Stopps in Barcelona, Mailand, Paris und Venedig ein. Anfang der Woche reisten die beiden mit dem Orient-Express von Paris nach Venedig, wo sie Hand in Hand ankamen.

Die ersten Liebesgerüchte um Katy und Justin waren im Juli 2025 aufgekommen. Noch im selben Jahr machten die beiden ihre Beziehung dann offiziell. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten die beiden im Juni 2026 beim Tribeca Festival. Auch abseits des Selfies mit Macron gibt Katy in ihrem aktuellen Post private Einblicke in die gemeinsame Reise. Eine Aufnahme zeigt Justin in einem weißen Smoking beim Kartenspiel. Während er sich auf seine Karten konzentriert, hält seine Partnerin drei Könige und das Pik-Ass in der Hand. In einem weiteren Clip schlendert das schick gekleidete Paar zusammen durch einen schmalen Gang im Zug. Damit hält die Sängerin nicht nur die verschiedenen Stationen ihres Europatrips fest, sondern zeigt ihren Followern auch mehrere Momente zu zweit.

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Instagram / katyperry Emmanuel Macron, Katy Perry und Justin Trudeau

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau

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