Russell Brand (51) hatte bei einer Befragung unter Eid offenbar Schwierigkeiten, sein eigenes Liebesleben zeitlich einzuordnen. Der Schauspieler konnte nicht sicher sagen, ob er während der Dreharbeiten zu dem Film "Arthur" im Juli 2010 bereits mit Katy Perry (42) verheiratet war. Das zeigen nun entsiegelte Gerichtsdokumente, über die der Mirror berichtet. Die Aussage fiel im Rahmen eines laufenden Zivilverfahrens in Manhattan. Darin wirft eine Frau, die unter dem Namen Jane Doe auftritt, dem Briten einen sexuellen Übergriff vor. Sie gibt an, Russell habe sich im Juli 2010 an einem Filmset in einem Restaurant vor ihr und weiteren Anwesenden entblößt. Später soll er sie außerdem in einer Toilette bedrängt haben. Dort habe er sie angeblich in die Enge getrieben und von ihr verlangt, seinen Penis zu küssen. Russell weist die Vorwürfe zurück. Nach seiner Darstellung sei eine mögliche sexuelle Begegnung mit der Klägerin einvernehmlich gewesen. Das Verfahren, in dem die Anschuldigungen weiterhin geklärt werden sollen, ist bislang nicht abgeschlossen. Für Russell Brand gilt in diesem Verfahren die Unschuldsvermutung.

Auf die Frage, ob er zur Zeit der Dreharbeiten bereits verheiratet war, verwies der Comedian kurzerhand aufs Internet. Dort lasse sich das vermutlich nachschlagen. Sicher wusste er nach eigener Aussage nur eines: Er war damals mit einer sehr prominenten Frau zusammen. "Und selbst als ich mit ihr verheiratet war, ertrank ich gewissermaßen in Liebe", zitiert der Mirror aus den Unterlagen. Auch auf die Frage, ob er sich vor jemandem entblößt habe, antwortete der Schauspieler nicht eindeutig: "Nun, die Wahrheit ist, ich habe das Gefühl, dass ich es getan haben muss, auch wenn ich mich nicht wirklich daran erinnere und mir die Vorstellung in mehrfacher Hinsicht peinlich ist. Aber ich – wissen Sie, ich kann – ich konnte es nicht konkret und mit absoluter Sicherheit ausschließen." An dem Vorwurf eines nicht einvernehmlichen sexuellen Übergriffs hält Jane Doe fest.

Russell und Katy hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu "Männertrip" kennengelernt. Im Oktober 2010 gaben sie sich das Jawort – rund drei Monate nach den Ereignissen am Set von "Arthur", die in der Klage geschildert werden. Lange hielt die Ehe nicht: Im Dezember 2011 trennte sich das Paar, im Juli 2012 wurde die Scheidung rechtskräftig. Bei der Befragung gab Russell an, er glaube, der Sängerin während ihrer Ehe vollständig treu gewesen zu sein. Über seine damaligen Gefühle sagte er laut Mirror: "Ich war wirklich verliebt und von der Liebe zu einer Person erfüllt, bei der ich wirklich das Gefühl hatte – ich fühlte mich verändert und überwältigt." Inzwischen ist Russell mit Laura Brand verheiratet. Nach seiner eigenen Darstellung endeten Phasen eines sich verschlechternden Verhaltensmusters ungefähr im Jahr 2015 beziehungsweise mit dem Beginn der Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau. Russell ist vor Kurzem zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, aufgrund seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Russell Brand im Dezember 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

Anzeige Anzeige