Für ihre romantische Reise haben Katy Perry (42) und Justin Trudeau (54) offenbar tief in die Tasche gegriffen. Die Popmusikerin und der ehemalige Regierungschef Kanadas entschieden sich für eine besonders luxuriöse Fahrt mit dem berühmten Simplon-Orient-Express. Ihre Route führte sie über Nacht von der französischen Hauptstadt Paris ins italienische Venedig. Statt in einer der regulären Kabinen zu übernachten, reservierten die beiden laut Page Six die exklusive Suite L'Observatoire. Wie aus den Preisen auf der Buchungsplattform hervorgeht, kostet ein Aufenthalt dort mindestens knapp 80.000 Dollar (rund 73.000 Euro). Dafür müssen sich die prominenten Gäste um nahezu nichts selbst kümmern. Ein eigener Steward ist jederzeit erreichbar und kümmert sich um ihre Wünsche. Selbst zum Essen brauchen die Reisenden ihr privates Refugium nicht zu verlassen: Individuell zusammengestellte Menüs werden direkt dort serviert. Auch erlesene Weine, Champagner und hochpreisige Spirituosen sind im Angebot enthalten.

Wie außergewöhnlich die Unterkunft ist, zeigen bereits die zahlreichen Extras. Neben einem Schlafbereich mit ausfahrbarem Oberlicht bietet die Suite einen eigenen Salon samt sorgfältig zusammengestellter Schallplattensammlung. Außerdem stehen den Gästen ein separater Speisebereich, ein mit Marmor ausgestattetes Bad, ein versteckter Bibliotheksraum und ein Teezimmer zur Verfügung. Einige Eindrücke von diesem besonderen Erlebnis veröffentlichte Katy auf Instagram. Ein Foto zeigt die Sängerin beim Baden in einer freistehenden Wanne, während hinter einem kunstvollen Buntglasfenster die europäische Landschaft vorbeirauscht. Für Unterhaltung sorgten während der Fahrt offenbar auch verschiedene Karten- und Gesellschaftsspiele. Passend zur eleganten Kulisse warfen sich beide in Schale: Katy präsentierte sich in einem kurzen, champagnerfarbenen Kleid aus Spitze und Seide sowie weißen, spitz zulaufenden Pumps. Justin wählte dagegen einen klassischen Smoking in Weiß.

Die Liebesgeschichte der beiden sorgt bereits seit mehr als einem Jahr für Aufmerksamkeit. Im Juli 2025 kamen erstmals Spekulationen über eine mögliche Romanze auf. Zusätzlichen Gesprächsstoff lieferte Justin, als er wenig später einen Auftritt von Katy in Montreal besuchte. Die Sängerin stand damals im Rahmen ihrer "Lifetimes Tour" auf der Bühne. Eine eindeutige Bestätigung ihrer Gefühle ließ zunächst allerdings auf sich warten. Erst rund drei Monate nach den ersten Gerüchten wurden die beiden bei einem Kuss auf Katys Jacht vor Kalifornien fotografiert. Anschließend wagten sie auch einen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit. Zu Katys Geburtstag verbrachten die Stars Zeit in Paris und ließen sich dort Hand in Hand blicken. Spätestens damit war für die Öffentlichkeit klar, dass aus den anfänglichen Liebesgerüchten tatsächlich eine Beziehung geworden war.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau im Zug

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry auf ihrer Luxusreise

Anzeige Anzeige