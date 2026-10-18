Kaum wiederzuerkennen? So sah Günther Jauch früher aus

Günther Jauch (70) zählt längst zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens – vor allem dank der Quizshow Wer wird Millionär?. Seine Medienlaufbahn begann allerdings nicht vor der Kamera, sondern am Mikrofon: Beim Hörfunk des Bayerischen Rundfunks sammelte er parallel zu seinem Studium erste Erfahrungen und arbeitete zunächst als Sportmoderator. Von 1985 bis 1989 moderierte er dann gemeinsam mit Thomas Gottschalk (76) die "B3-Radioshow", wie OK! berichtet. Für Unterhaltung sorgten dabei nicht nur Musik und Gäste, sondern auch die humorvollen Sticheleien zwischen den beiden Moderatoren. Den Sprung ins Fernsehen schaffte Günther bereits mit 26 Jahren: Von 1982 bis 1983 war er als Außenreporter für die SDR-Sendung "Rätselflug" im Einsatz, später kamen weitere Moderationsjobs hinzu. Wer heute Aufnahmen aus dieser Zeit sieht, erkennt den jungen Mann mit der vollen Frisur kaum wieder.

Zu seinen frühen Fernsehauftritten gehörte unter anderem die BR-Sendung "Live aus dem Alabama". Später arbeitete Günther auch für das ZDF im Sportbereich. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er mit seiner Moderation rund um den sogenannten "Torfall von Madrid" – jenes Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, bei dem ein Tor zusammenbrach und sich die Partie deshalb verzögerte. Für seinen Einsatz an diesem Abend erhielt er am 1. April 1998 den Bayerischen Fernsehpreis. Ein wichtiger Karriereschritt folgte allerdings bereits 1990: Günther wechselte zu RTL und moderierte dort fast 21 Jahre lang das Fernsehmagazin "stern TV". Insgesamt führte er durch mehr als 891 Ausgaben. Seit September 1999 steht er außerdem für "Wer wird Millionär?" vor der Kamera und ist regelmäßig auch in den zahlreichen Specials der Quizshow zu sehen.

Die Verbindung zu seinem früheren Radiokollegen Thomas hielt über Jahrzehnte hinweg: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (52) standen die beiden Moderatoren für die RTL-Unterhaltungsshow Denn sie wissen nicht, was passiert vor der Kamera. Die humorvollen Wortgefechte, die bereits beim Bayerischen Rundfunk zu ihrem Zusammenspiel gehörten, blieben dabei ein fester Bestandteil ihrer gemeinsamen Auftritte. Privat gibt sich Günther dagegen eher zurückhaltend. Am 13. Juli 2026 feierte er seinen 70. Geburtstag, außerdem ist er Vater von vier Kindern. Trotz seiner jahrzehntelangen Präsenz im deutschen Fernsehen hält er sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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Imago Günther Jauch im Jahr 1984

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Imago Thomas Gottschalk und Günther Jauch im Gespräch auf der IFA 1987 in Berlin