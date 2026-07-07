Günther Jauch will zu seinem 70. Geburtstag abtauchen

Günther Jauch (69) wird am 13. Juli 70 Jahre alt – doch eine große Geburtstagsfeier ist beim beliebten Quizmaster nicht zu erwarten. Wer ihn an seinem Ehrentag erreichen will, dürfte schlechte Karten haben. "Also es ist zu empfehlen, dass man an dem Tag nicht ans Telefon geht. Da werde ich versuchen, mich dran zu halten. Ich denke, es wird gelingen", verriet der Wer wird Millionär?-Moderator jetzt der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Auch ein großer Geburtstagsrummel kommt für ihn nicht infrage: "Für mich sind genau solche Daten nicht so wichtig und ich neige dann auch nicht dazu, da ein großes Aufhebens zu machen."

Abseits des Fernsehstudios hat der Moderator mit seinem Weingut in Kanzem an der Saar in Rheinland-Pfalz eine zweite Heimat gefunden. Dort packt er bei allem mit an – vom Telefondienst über Reinigungsarbeiten bis hin zum Weinausschenken. Als echten Winzer sieht er sich dabei aber nicht: "Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi", sagt er. Mit seiner Frau Thea verbringt er dort durchschnittlich eine Woche im Monat. Das Weingut habe für ihn "eine völlig neue Welt" erschlossen, wie er betont, und der Umgang sei "natürlich hier alles ein bisschen handfester und eben in erster Linie von der Natur geprägt." Ans Aufhören denkt er dabei noch lange nicht – sowohl sein Leben als Weingutsbesitzer als auch als Fernsehmoderator mache ihm Spaß, betonte er laut dem Portal digitalfernsehen.de im Juni 2025.

Günther hatte das renommierte Riesling-Weingut 2010 übernommen, als es nach über 200 Jahren aus der Familie zu verkaufen drohte. Seine Großmutter Elsa von Othegraven war die Schwester von Maximilian von Othegraven, der das Gut einst führte. Seitdem hat er es von zehn auf 15 Hektar vergrößert. Sein eigentliches Zuhause aber bleibt Potsdam, wo er seit rund 30 Jahren zurückgezogen lebt. Dort engagiert er sich auch als Mäzen und hat unter anderem die Sanierung historischer Bauwerke mit Millionenspenden ermöglicht – wie etwa die verfallene Neptungrotte im Schlosspark Sanssouci im Jahr 2014. Im Juni dieses Jahres wurde ihm dafür der Verdienstorden des Landes Brandenburg verliehen.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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Getty Images Günther Jauch, Februar 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026