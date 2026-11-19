Felix Lobrecht (37) nimmt heute im Prominenten-Special von Wer wird Millionär? auf dem Ratestuhl Platz – doch insgeheim hat der Comedian offenbar auch den Stuhl von Günther Jauch (70) im Blick. Der langjährige Moderator spricht seinen Gast in der RTL-Sendung direkt auf dessen bereits bekannte Ambitionen an. "Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie – ich will nicht sagen, auf mein Ableben spekulieren – aber doch darauf, dass ich es hier nicht mehr allzu lange mache", witzelt Günther in der Show. Felix reagiert zunächst mit einem Kompliment: "Sie machen das hier super." Doch dann legt der Berliner frech nach: "Sie reißen sich hier auch kein Bein aus und genau sowas suche ich." Wer sich den kompletten Schlagabtausch der beiden ansehen möchte, kann heute Abend ab 20:15 Uhr bei RTL einschalten.

Vorerst bleibt es bei der gewohnten Rollenverteilung: Günther stellt die Fragen und Felix muss zeigen, wie weit ihn sein eigenes Quizwissen bringt. Der Comedian ist an diesem Abend allerdings nicht der einzige prominente Kandidat. Auch Sophia Thomalla (37), Joachim Llambi (62) und Carolin Kebekus (46) nehmen bei dem Special auf dem berühmten Stuhl gegenüber dem Moderator Platz. Für die vier geht es dabei nicht darum, die erspielten Summen selbst zu behalten. Stattdessen werden sämtliche Gewinne anlässlich des RTL-Spendenmarathons an Kinder in Not gespendet. Trotz der möglichen Anspannung angesichts kniffliger Fragen blickt Günther den Auftritten seiner Gäste gelassen entgegen. Laut RTL zeigt sich der Quizmaster von der Runde überzeugt und betont mit Blick auf die vier Promis, von ihnen sei "niemand auf den Kopf gefallen".

Felix' Wunsch, eines Tages Günthers Nachfolger zu werden, ist keineswegs neu. Bereits vor rund einem Jahr hatte er den Plan in seinem gemeinsamen Podcast "Gemischtes Hack" mit Tommi Schmitt (37) öffentlich gemacht. Damals schilderte der Comedian seine Vorstellungen: Sobald Günther irgendwann in den Ruhestand geht, wolle er sich bei RTL um den Moderatorenposten von "Wer wird Millionär?" bewerben. Ob er den Moderatorenjob tatsächlich eines Tages bekommt, bleibt abzuwarten. Vorerst muss er sich allerdings mit dem Ratestuhl zufriedengeben.

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Collage: Imago, RTL / Stefan Gregorowius Collage: Felix Lobrecht und Günther Jauch

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Imago Carolin Kebekus, Komikerin

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