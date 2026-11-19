Mit einer Bemerkung über Stadttauben hat Günther Jauch (70) jetzt für Ärger gesorgt. In einer bereits im April ausgestrahlten Folge von Wer wird Millionär? beschäftigte sich die 125.000-Euro-Frage mit einem aus Asien eingeschleppten Hautpilz, der für die Tiere, nach denen er benannt ist, tödlich sein kann. Zur Auswahl standen "Wespenjäger", "Rattenfänger", "Taubentöter" und "Salamanderfresser". Als die Antwortmöglichkeit "Taubentöter" ins Gespräch kam, bezeichnete der RTL-Moderator die Vögel scherzhaft als "Ratten der Lüfte". Diese Aussage stieß bei Tierschützer Malte Zierden auf wenig Verständnis. Der Influencer, der sich seit Jahren für das Wohl von Tieren einsetzt, reagierte mit einem ausführlichen Instagram-Video auf den Spruch. Darin widersprach er Günther entschieden und erklärte seiner Community, weshalb er die verbreiteten Vorurteile gegenüber Stadttauben für ungerechtfertigt hält.

In seinem Instagram-Video erinnert Malte daran, dass Tauben ursprünglich vom Menschen domestiziert wurden und über lange Zeit auf dessen Fürsorge angewiesen waren, bevor man sie sich selbst überließ. Seine Sicht auf die Tiere brachte er dabei mit wenigen Worten auf den Punkt: "Das sind obdachlose Haustiere." Trotz seiner Kritik an Günthers Aussage wollte der Influencer dem Moderator jedoch keine bösen Absichten unterstellen. Vielmehr habe dieser lediglich eine weitverbreitete Meinung über Stadttauben wiedergegeben. Deshalb bat Malte seine Follower ausdrücklich darum, keinen Hass gegen den Quizmaster zu verbreiten. Stattdessen brachte er einen ungewöhnlichen Vorschlag ins Spiel: Er würde gerne selbst bei "Wer wird Millionär?" antreten und einen möglichen Gewinn für Taubenschutzprojekte spenden. Auf diese Weise könnte die Diskussion am Ende sogar einen positiven Beitrag zum Wohl der Tiere leisten.

Dass ihn Günthers Bemerkung so getroffen hat, liegt laut Malte auch daran, dass er den Moderator eigentlich sehr schätzt. Umso enttäuschter sei er über dessen abfälligen Spruch gewesen. Doch nicht nur der Influencer übt Kritik an dem Quizmaster. Auch die Taubenhilfe Nienburg äußerte sich deutlich zu dem Vorfall. Jana Buss, die gemeinsam mit ihrem Mann rund 50 Tauben versorgt, erklärte gegenüber Die Harke: "In der Ausstrahlung der Sendung 'Wer wird Millionär?' vom 13. April kam es zu – aus unserer Sicht – haltlosem Tierhass durch den Moderator Günther Jauch." Besonders problematisch sei aus Sicht der Tierschützer die große Reichweite des RTL-Stars. Sie befürchten, dass seine Worte bestehende Vorurteile gegenüber Stadttauben weiter verfestigen und damit langfristig auch Bemühungen um ein tierschutzgerechtes Zusammenleben von Menschen und Tieren erschweren könnten.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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Instagram / maltezierden Tierschützer Malte Zierden auf einer ukrainischen Farm im November 2024

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