Nostalgie: "Welke & Pastewka" kehren mit Promisupport zurück

Oliver Welke (60) und Bastian Pastewka (54) laden schon bald wieder zu einer Reise durch die deutsche Fernsehgeschichte ein. Wie jetzt bekannt wurde, kehren die beiden mit zwei neuen Ausgaben ihrer ZDF-Nostalgieshow "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" zurück. Aufgezeichnet werden beide Folgen am 30. November in den Cape Cross Studios in Köln. Dabei bekommen die Gastgeber diesmal prominente Verstärkung: Entertainerin Hella von Sinnen (67) und Quizmaster Günther Jauch (70) sind zu Gast. Beide bringen jeweils ihre eigenen Fernsehschätze mit, die sie mit Oliver und Bastian teilen. Gemeinsam nimmt die Runde erneut kuriose und längst in Vergessenheit geratene Momente aus dem deutschen TV unter die Lupe. Wann sie über die Bildschirme flimmern, hat der Sender bislang noch nicht bekannt gegeben. Damit dürfen sich die Zuschauer erneut auf jede Menge ungewöhnliche Archivfunde und nostalgische Erinnerungen freuen.

Das Prinzip der Sendung ist schnell erklärt: Die beiden selbst ernannten TV-Nerds präsentieren sich gegenseitig besondere Fundstücke aus den Archiven. Zusätzlich hält ihre Redaktion so manche absurde Entdeckung bereit, mit der sie die Moderatoren überrascht. Heraus kommt eine Mischung aus nostalgischen Erinnerungen, skurrilen Ausschnitten und dem umfangreichen Fernsehwissen der beiden Gastgeber. Wie es überhaupt zu dem Format kam, verriet Bastian gegenüber fernsehserien.de: "Oliver Welke und ich wollten über vergangenes Fernsehen sprechen. Irgendwie kamen wir auf die Idee, das nicht in einer Plauder-Podcast-ähnlichen Atmosphäre zu machen, sondern diese ganzen Erinnerungen, die wir haben und die manchmal auch sehr nebulös sind, im Fernsehen direkt noch mal zu zeigen." Nachdem das ZDF grünes Licht gegeben hatte, begann die große Suche. Bastian, Oliver und die Redaktion durchforsteten die Archive nach Shows, Szenen und Sendungen, die inzwischen kaum noch jemand kennt. Genau diese fast verschollenen Fundstücke bilden nun erneut den Kern der Nostalgieshow.

Inzwischen hat sich die Show zu einem festen Ritual zum Jahresende entwickelt. In den vergangenen drei Jahren liefen jeweils zwei Folgen in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel. In den beiden vorherigen Ausgaben begrüßten Oliver und Bastian Carolin Kebekus (46), Oliver Kalkofe (61), Désirée Nosbusch (61) und Paola Felix in ihrer Runde. Der Comedian hatte damals unter anderem das Überraschungsspiel "SchleTitZ" im Gepäck. Die beiden Ausgaben aus dem Vorjahr sind laut ZDF noch bis zum 25. Dezember 2026 auf ZDF.de verfügbar. Mit Hella und Günther führt die Show dieses Konzept fort: Auch sie teilen mit den Gastgebern ihre persönlichen Erinnerungen an besondere und längst vergessene Momente der Fernsehgeschichte.

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ZDF/Julia Feldhagen Oliver Welke und Bastian Pastewka in Serie "Welke & Pastewka"

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Imago Hella von Sinnen beim "Kölner Treff" am 16.09.2022

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