Kurz vor Finale: Ihn voten die "Promi Big Brother"-Fans raus

Für Gedeon Burkhard (57) ist die Reise bei Promi Big Brother ausgerechnet auf der Zielgeraden zu Ende gegangen. An Tag 14 fand sich der Schauspieler gemeinsam mit Axel Schulz (57) auf der Exitliste wieder. Beim entscheidenden Spiel in der Livearena konnte sich keiner der beiden durchsetzen. Auch von ihren Mitbewohnern bekamen die zwei anschließend keinen Schutz zugesprochen. Damit lag die Entscheidung komplett in den Händen des Publikums: Die Zuschauer stimmten ab, wer das letzte verbliebene Finalticket erhalten sollte. Am Ende bekam Gedeon weniger Stimmen als der ehemalige Boxer.

Der Schauspieler war nicht der Einzige, für den in der 14. Liveshow Schluss war. Bereits zu Beginn der Sendung hatte es Christian Lell (42) erwischt: Der ehemalige Fußballprofi zog gegen Gedeon den Kürzeren und flog raus. Nach dem doppelten Abgang stand schließlich fest, wer in diesem Jahr um den Titel kämpfen darf: Neben Axel Schulz haben es Francesca Morgese, Georgina Stumpf, Maurice Dziwak (28) und Nadja Benaissa (44) in die Finalrunde geschafft. Fünf Bewohner treten damit zum Abschluss der Staffel gegeneinander an. Einen von ihnen wird Big Brother aber direkt zu Beginn des Finales herauswerfen.

Trotz seines Abschieds kurz vor dem Finale zeigte sich Gedeon sichtlich gerührt. Moderator Jochen Schropp (47) wollte von ihm wissen, was ihm die Zuneigung der Zuschauer während seiner Zeit im Container gegeben habe. "Viel Bestätigung, dass ich noch da bin. Dass es Leute gibt, die mich noch mögen aus alten Zeiten oder auch hier", antwortete der Schauspieler. Er ergänzte: "Das war toll für mich. Das habe ich gar nicht so erwartet." Weniger emotional lief es jedoch bei Christian ab. Nach seinem Exit gab es Spott für den Ex-Fußball, denn er sorgte für einen unangenehmen Moment während eines Interviews mit Moderatorin Marlene Lufen (55).

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Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother"

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Joyn Christian Lell am Lagerfeuer von "Promi Big Brother"