"Meine Liebste": Andre Agassi schwärmt in Video von Steffi

Andre Agassi (56) und Steffi Graf (57) standen jetzt wieder gemeinsam auf dem Tennisplatz. In einem neuen Video auf Instagram treten die beiden früheren Weltklassespieler als Doppelteam gegen einen zunächst nicht erkennbaren Gegner an. "Wie schön es ist, zu träumen, während man wach ist", schreibt Andre zu dem Clip und ergänzt: "Perfekter Tag mit meiner Liebsten." Die Aufnahmen zeigen einmal mehr, dass ihre gemeinsame Leidenschaft für den Tennissport auch Jahrzehnte nach dem Ende ihrer aktiven Profikarrieren nichts von ihrem Reiz verloren hat.

Wer sich dem Ehepaar auf dem Platz entgegenstellte, blieb zunächst ein Rätsel. Tochter Jaz Agassi brachte in der Kommentarspalte jedoch einen Namen ins Spiel: "Ist das Marcos Giron?", fragte sie unter dem Beitrag. Mit ihrer Vermutung lag sie offenbar richtig, denn der US-Tennisspieler teilte das Video der Partie kurz darauf ebenfalls in seiner eigenen Instagram-Story. Marcos erreichte im August 2024 mit Rang 37 seine bislang beste Platzierung in der Weltrangliste und schaffte es bei mehreren Grand-Slam-Turnieren bis in die dritte Runde. Seine prominenten Mitspieler können laut t-online allerdings auf noch beeindruckendere Erfolge zurückblicken: Andre gewann acht Grand-Slam-Titel und komplettierte den Karriere-Grand-Slam. Steffi holte sogar 22 Grand-Slam-Titel und schrieb 1988 Tennisgeschichte, als sie den Golden Slam schaffte.

Auch abseits des Tennisplatzes sind die beiden Sportlegenden ein eingespieltes Team. Obwohl sie sich bereits Jahre zuvor kennengelernt hatten, wurden sie erst 1999 ein Paar. Am 22. Oktober 2001 gaben sie sich schließlich das Jawort. Noch im selben Jahr kam ihr Sohn Jaden zur Welt, 2003 folgte Tochter Jaz. Seitdem gehen Steffi und Andre gemeinsam durchs Leben und zeigen immer wieder, wie eng sie miteinander verbunden sind. Erst am Valentinstag widmete Andre seiner Ehefrau auf Instagram eine süße Liebeserklärung und schrieb: "Frohen Valentinstag an die Liebe meines Lebens."

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Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf

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Imago Steffi Graf und Andre Agassi beim Tennis-Demo-Event des Sports Festival 2024 in Cluj-Napoca, Rumänien

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Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf beim Champions Ball von Wimbledon 1992