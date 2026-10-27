Steffi Grafs Bruder taucht mit Messer in ihrem Viertel auf

Michael Graf (55) ist in dem bewachten Villenviertel in Las Vegas aufgetaucht, in dem seine Schwester Steffi Graf (57) mit ihrem Ehemann Andre Agassi (56) wohnt. Aufnahmen, die Bild veröffentlicht hat, zeigen den jüngeren Bruder der Tennislegende in der exklusiven Wohnanlage. Darauf geht der 55-Jährige über ein Grundstück, klettert am Rand eines Swimmingpools auf Felsen und blickt über das Viertel. Besonders brisant: In einer weiteren Szene hält Michael ein Messer in die Kamera und spricht von einem möglichen Zweikampf. "Stell dir vor, es ist die einzige Waffe, die zur Verfügung steht, wenn du eins gegen eins gegen mich bist. Auf wen würdest du setzen?", fragt er in dem von Bild verbreiteten Material. Michael wirkt in den Aufnahmen aufgebracht. Außerdem richtet er eine deutliche Warnung an sein Gegenüber: "Willst du mit dem Feuer spielen? Du könntest dich verbrennen." An wen sich seine Aussagen konkret richten, lässt sich dem Bericht nicht entnehmen.

Noch ist unklar, wie Michael in die abgeschirmte Wohnanlage gelangen konnte. Zahlreiche Grundstücke in dem Viertel sind durch Tore gesichert, die sich nur mit einem Zahlencode öffnen lassen. Bild nennt deshalb verschiedene Möglichkeiten. So könnte der Bruder der früheren Tennisspielerin noch über einen älteren Zugangscode verfügen, der weiterhin funktioniert. Laut dem Medium sei aber auch denkbar, dass er über einen Zaun in die Anlage gelangte. Hinter den Grundstücken befindet sich ein ehemaliger Golfplatz, der mittlerweile brachliegt und einen unerlaubten Zugang zum Viertel ermöglichen könnte. Ein Augenzeuge will Michael bereits einige Monate zuvor mit seinem Auto innerhalb der Gated Community gesehen haben. Anschließend sei er dort zunächst nicht mehr aufgefallen. Zuvor soll im August seine Unterkunft abgebrannt sein. Wenig später habe Michael zudem einen Autounfall gehabt. Ob Steffi oder Andre während der jetzt gefilmten Szenen zu Hause waren, ist nicht bekannt.

Steffi wohnt schon seit Jahren mit Andre im Viertel Queensridge im Westen von Las Vegas. Ihre Mutter Heidi Graf wohnt ebenfalls nur wenige Autominuten entfernt. Das Verhältnis zwischen Michael und seiner Familie gilt dem Bericht zufolge allerdings als zerrüttet. Seiner Mutter darf er sich eigentlich nicht nähern. Heidi habe wegen Stalkings eine Schutzanordnung gegen ihren Sohn erwirkt, nachdem sie sich von ihm bedroht gefühlt haben soll. Zuletzt soll Michael im weit verzweigten Tunnelsystem unter Las Vegas gelebt haben. Dem Bericht zufolge gibt es außerdem Probleme mit den Behörden: Weil er einen angesetzten Gerichtstermin verpasst habe, werde in Nevada per Haftbefehl nach ihm gesucht. Ob sein jüngstes Auftauchen in Steffis Wohnanlage rechtliche Folgen hatte oder die Polizei hinzugezogen wurde, geht aus den veröffentlichten Informationen nicht hervor. Steffi und Andre haben sich bisher nicht öffentlich zu den Aufnahmen geäußert.

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Imago Steffi Graf mit Bruder Michael beim Benefiz-Schaukampf für Children for Tomorrow in Mannheim 2007

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Facebook / Michael Graf Michael Graf, Bruder von Tennis-Ikone Steffi Graf

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Ethan Miller/Getty Images for Keep Memory Alive Steffi Graf, Tennislegende