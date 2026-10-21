Steffi Grafs Bruder erhebt wirre Vorwürfe gegen Agassi

Neue Videoaufnahmen aus Las Vegas werfen Fragen zum Zustand von Michael Graf (55) auf. Der Bruder von Tennislegende Steffi Graf (57) filmt sich darin mit zerzausten Haaren und nacktem Oberkörper in einem dunklen, schmutzigen Tunnel unterhalb der Glücksspielmetropole und stellt die Clips auf Facebook. Wie Bild berichtet, erhebt Michael in den Videos schwere Vorwürfe gegen seinen Schwager Andre Agassi (56). Bei einer angeblichen Auseinandersetzung soll der ehemalige Tennisprofi ihn hart geschlagen haben. "Ich glaube wirklich, dass Andre es genossen hat, mich so hart wie möglich zu schlagen. Ich glaube wirklich, dass es ihm gefallen hat", sagt er in die Kamera. Ganz unschuldig will er sich dabei aber nicht geben: "Ich meine, das ist ja verständlich. Ich habe einfach immer wieder alle möglichen Knöpfe gedrückt." Ob und wann es diesen körperlichen Streit überhaupt gegeben hat, ist dem Bericht zufolge nicht nachvollziehbar. Eine Reaktion des Tennisstars auf die Behauptungen wird nicht genannt.

In den Videos schildert Michael außerdem, bei dem mutmaßlichen Vorfall ebenfalls zugeschlagen zu haben. "Ich meine, ich habe ihm auch ordentlich eins übergebraten. Das war so was wie … ein echter Piraten-Move", erzählt er laut Bild. Noch bizarrer wird eine weitere Passage: "Und der einzige Grund, warum ich ihm in die Brustwarzen gekniffen habe, ist, dass er seine Piraten-Ohrringe nicht mehr trug. Sonst hätte ich ihn zu 100 Prozent an seinen Ohrringen hinter mir hergezogen." Michael erklärt weder, auf welchen Zeitpunkt er sich bezieht, noch, was er mit seinen Aussagen bezweckt. Ebenso bleibt offen, welche Passagen ernst gemeint oder lediglich als Provokation gedacht sind. Zusätzlich wird er dem Bericht zufolge in Nevada per Haftbefehl gesucht. Ihm werden demnach wiederholte Verstöße gegen Gerichtsauflagen vorgeworfen, darunter ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Frau. Außerdem stehen unbestätigte Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Trunkenheit am Steuer im Raum.

Noch vor wenigen Monaten soll Michael in einem Zelt am Lake Mead gelebt haben. Seine aktuellen Aufnahmen zeigen ihn inzwischen in dem Tunnelsystem unter Las Vegas, wo er seine wenigen Habseligkeiten in einem Einkaufswagen mit sich führt. Früher sah das Leben des ehemaligen Motorsportlers anders aus: Bild zufolge besaß er ein Haus in Las Vegas und konnte auf den Rückhalt seiner Schwester Steffi zählen. Nach Informationen des Blattes soll er im Zusammenhang mit seinen beiden Scheidungen den Halt verloren haben. Das unterirdische Netz, in dem Michael die Aufnahmen filmte, erstreckt sich über rund 480 Kilometer. Eigentlich dient es dem Hochwasserschutz und der Entwässerung der Stadt. Schätzungen zufolge leben dort jedoch zwischen 1.200 und 1.500 wohnungslose Menschen unter den Casinos und Hotels. Der Aufenthalt ist mit erheblichen Gefahren verbunden: Bei starken Regenfällen und Sturzfluten können die dunklen Tunnel innerhalb weniger Minuten volllaufen und dadurch lebensgefährlich werden.

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Facebook / Michael Graf Michael Graf, Bruder von Tennis-Ikone Steffi Graf

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Imago Steffi Graf mit Bruder Michael beim Benefiz-Schaukampf für Children for Tomorrow in Mannheim 2007

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