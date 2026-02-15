So süß gratuliert Andre Agassi Steffi Graf zum Valentinstag

Andre Agassi (55) hat seiner Frau Steffi Graf (56) zum Valentinstag auf rührende Weise seine Liebe gezeigt. Der ehemalige Tennisprofi postete auf Instagram eine Reihe romantischer Fotos. Auf einem Schnappschuss küsst er ein riesiges Porträt seiner Frau. Das Bild zeigt Steffi mit einem ihrer Grand-Slam-Pokale in der Hand. Begleitend dazu schrieb Andre: "Frohen Valentinstag an die Liebe meines Lebens, mein Einhorn", garniert mit einem Herz-Emoji.

Unter dem Post überschlagen sich die Kommentare der Fans. Viele feiern Steffi und Andre als Vorbild in Sachen Liebe und Langzeitbeziehung. "Couple goals", schwärmt ein Follower, ein anderer schreibt: "Zwei Champions, eine gigantische Liebesgeschichte." Auch Langzeitfans der beiden melden sich unter dem Post: "Mein 13-jähriges Ich hat so sehr für diese Verbindung gebetet. Mein 48-jähriges Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich passiert ist", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Die Liebesgeschichte der beiden Sportlegenden begann lange, bevor sie tatsächlich ein Paar wurden. Andre erzählt in seinem Buch "Open", er sei schon hingerissen gewesen, als er Steffi zum ersten Mal in einem TV-Interview gesehen habe. Ihre "schlichte Eleganz" und "mühelose Schönheit" hätten ihn beeindruckt. Anfang der 90er Jahre versuchte er, über eine Nachricht Kontakt aufzunehmen, später begegneten sie sich kurz beim Wimbledon-Ball. Doch erst als ihre Trainer 1999 ein gemeinsames Training arrangierten, kamen sie sich langsam näher. 2001 folgte die Hochzeit, kurz darauf wurde Sohn Jaden (24) geboren, 2003 Tochter Jaz (22). Heute leben die beiden zurückgezogen mit ihrer Familie.

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf feiern ihren 24. Hochzeitstag

Instagram / agassi Andre Agassi mit einem Foto seiner Frau Steffi Graf

Instagram / agassi Steffi Graf und Andre Agassi gewinnen 1992 beide Wimbledon

