Vier Jahre leer: Andre Agassi & Steffi verkaufen mit Verlust

Ein Luxusanwesen mit Traumblick – und trotzdem ein Millionenminus: Andre Agassi (56) und Steffi Graf (57) trennten sich 2006 von ihrem Domizil im kalifornischen Tiburon und machten dabei kein gutes Geschäft. Fast vier Jahre lang hatte das Grundstück auf dem Markt gelegen, ehe sich endlich ein Käufer fand, der rund 17 Millionen Euro auf den Tisch legen wollte. Andre selbst hatte die Immobilie erst 2001 für 20 Millionen Euro erworben. Damit nahm das Tennistraumpaar einen Verlust von rund drei Millionen Euro hin. Das berichtet unter anderem The Times of India. Dabei hätte die Immobilie eigentlich alles mitgebracht, was Betuchte suchen: Von dem Grundstück aus bot sich ein Blick auf die Golden Gate Bridge und die Skyline von San Francisco, dazu gab es gleich zwei Pools und einen eigenen Tennisplatz. Doch weder die Lage noch die luxuriösen Extras reichten aus, um zeitnah einen Interessenten zu überzeugen. Weil das Haus von Andre, Steffi und ihrer Familie nur selten genutzt wurde, stand es über lange Zeit größtenteils leer.

Zu dem Areal gehörten ein Haupthaus mit rund 975 Quadratmetern, separate Personalunterkünfte mit etwa 232 Quadratmetern sowie ein eigener Bachlauf – dazu jede Menge Platz und Privatsphäre. Ursprünglich sollte die Immobilie 21,8 Millionen Euro einbringen. Nach mehreren Preissenkungen standen rund ein halbes Jahr vor der Einigung nur noch 18 Millionen Euro in der Annonce. Zugleich verursachte das kaum bewohnte Domizil fortlaufend hohe Unterhaltskosten, weshalb Andres Finanzberater ihm zum Verkauf geraten hatten. Ein weiterer Haken war der Zustand der 1976 errichteten Immobilie, die seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr grundlegend renoviert worden war und auf manche Interessenten veraltet wirkte. Zwar besichtigten mehrere wohlhabende potenzielle Käufer, darunter auch Filmstars, das Anwesen, doch zunächst griff niemand zu. Zugesagt hatte am Ende Stuart Peterson, Präsident des Hedgefonds Artis Capital Management. Trotz des Verlusts zählte der Deal zu den teuersten Hausverkäufen des Jahres in der Bay Area.

Mit dem Anwesen verband den Tennisstar eine längere Geschichte. Andres Verbindung zu der Immobilie reichte bis in die Mitte der 1990er-Jahre zurück. Schon während seiner damaligen Ehe mit Schauspielerin Brooke Shields (61) hatte der Sportler Interesse an dem weitläufigen Gebäudekomplex gezeigt. Seine damalige Frau konnte diesem allerdings nichts abgewinnen und riet ihm vom Kauf ab. Als die Immobilie Jahre später erneut angeboten wurde, handelte Andre schnell, weil er sie kein zweites Mal verpassen wollte. Richtig eingezogen ist die Familie dann aber nie. Zum Zeitpunkt des vereinbarten Verkaufs hatte Andre seine erfolgreiche Tenniskarriere bereits beendet. Gemeinsam mit Steffi und den beiden Kindern lebte er in Las Vegas und damit weit entfernt von dem Anwesen in Nordkalifornien. Die große Distanz und die seltene Nutzung machten den Besitz zusätzlich aufwendig. Das Paar, das 2001 geheiratet hatte, gehört zu den erfolgreichsten Sportlerpaaren der Welt: Steffi gewann 22 Grand-Slam-Titel, Andre acht.

Anzeige Anzeige

Imago Bei einer Gala im Musée Rodin in Paris: Steffi Graf und Andre Agassi

Anzeige Anzeige

Getty Images Andre Agassi, Ex-Tennisspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields und Andre Agassi bei den Golden Globes 1997