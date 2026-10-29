Nach "Off Campus" setzt Prime Video auf Tennis-Drama

Prime Video wagt sich auf den Tennisplatz: Mit "Rally" entwickelt der Streamingdienst eine neue Dramaserie, die sich vor allem an ein junges Publikum richten soll. Für Aufmerksamkeit sorgt dabei ein prominenter Name hinter den Kulissen: Andre Agassi (56). Die ehemalige Tennisgröße steigt bei dem Projekt erstmals als ausführender Produzent einer Serie ein. Mit dabei ist laut dem Portal Serienjunkies auch sein Geschäftspartner Justin Gimelstob, der früher selbst als Profi auf der Tour spielte. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Tennisakademie, an der ehrgeizige Nachwuchstalente um den Sprung ins Profigeschäft kämpfen. Für ihren Traum setzen die jungen Sportler einiges aufs Spiel – darunter auch ihre Freundschaften und Beziehungen.

Hinter dem Projekt steht Julie Plec (54), die als Showrunnerin und Drehbuchautorin mitwirkt. Bekannt wurde sie unter anderem als Mitentwicklerin der Serie Vampire Diaries. Mit "Rally" setzt Prime Video nach der Eishockeyserie Off Campus erneut auf ein Sportformat für ein junges Publikum. Welche Schauspieler die Nachwuchstalente verkörpern werden, hält Prime Video bislang allerdings noch geheim. Auch ein Starttermin steht derzeit nicht fest. Während Fans auf weitere Details zur neuen Tennisserie noch warten müssen, steht bei ihrem Vorgänger bereits fest, wie es weitergeht: Prime Video bestellte im Februar eine zweite Staffel von "Off Campus".

Auch außerhalb der Tenniswelt erweitert Prime Video sein Angebot für ein junges, romantikaffines Publikum. So verfilmt der Streamingdienst die "Rose Hill"-Buchreihe von Elsie Silver, die vor allem auf BookTok große Erfolge feierte. Die Serie vereint Cowboyromantik mit Familiengeschichten und Countrymusik. Anders als bei "Rally" ist die Besetzung bereits bekannt: Jake Weary verkörpert den Rancher West Belmont, Sean O'Pry spielt den Milliardär Ford Grant. Hannah Galway übernimmt die Rolle von Rosie Belmont, während Newcomerin Sadie Dickerson als Countrysängerin Skylar Stone zu sehen ist.

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf

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ActionPress Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder in ihren Rollen bei "The Vampire Diaries"