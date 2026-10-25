Sofía Vergara und Dan Reynolds Hand in Hand beim Dinner

Ein spätes Abendessen in Los Angeles sorgt derzeit für jede Menge Gesprächsstoff: Sofía Vergara (54) und Dan Reynolds (39) wurden gemeinsam beim Dinner gesichtet – und zwar ziemlich vertraut. TMZ veröffentlichte Fotos und Videoaufnahmen, die die Schauspielerin und den Frontmann von Imagine Dragons im Restaurant Cipriani in Beverly Hills zeigen. Besonders ein Detail sorgt dabei für Aufmerksamkeit: Während des Essens sitzen die beiden beieinander und halten zwischendurch Händchen. Ein Abend nur zu zweit war es allerdings nicht. Sofía und Dan verbrachten die Zeit in Gesellschaft mehrerer Freunde. Zu der Runde gehörte unter anderem Anastasia Soare. Die vertraute Geste zwischen den beiden steht dennoch im Mittelpunkt der Aufnahmen und wirft die Frage auf, ob sich hier ein neues Promipaar anbahnt. Eine Romanze haben Sofía und Dan bislang jedoch nicht bestätigt. Deshalb bleibt vorerst offen, ob das Händchenhalten tatsächlich auf eine Beziehung hindeutet oder lediglich ein vertrauter Moment unter Freunden war.

Besonders ein Detail lässt die Gerüchteküche weiter brodeln: Laut TMZ verließen Sofía und Dan das Lokal gegen halb eins nachts – und zwar nicht durch den Haupteingang, sondern über den Hinterausgang. Ein Beleg dafür, dass die beiden ein Paar sind, ist der diskrete Abgang natürlich nicht – schließlich gehört es in Beverly Hills beinahe zum guten Ton, Fotografen aus dem Weg zu gehen. Das Portal wandte sich nach dem Dinner an die Vertreter der Schauspielerin und des Sängers und bat um eine Stellungnahme. Eine Antwort gab es zum Zeitpunkt des Berichts allerdings noch nicht.

Dan ist erst seit Kurzem wieder solo: Einem früheren Bericht von TMZ zufolge trennte sich der Sänger vor wenigen Wochen von der Schauspielerin Minka Kelly (46). Das Liebes-Aus wurde zwar öffentlich bekannt, soll aber ohne größeres Drama über die Bühne gegangen sein. Auch Sofías Liebesleben beschäftigt die Medien derzeit – allerdings mit Blick in die Vergangenheit. Ihr Ex-Mann Joe Manganiello (49) behauptet in seinen Memoiren "Bloodlines", sie habe seine Autoimmunerkrankung kritisiert. Die große Abrechnung ließ nicht lange auf sich warten: In einem kryptischen Beitrag deutete die Kolumbianerin anschließend offenbar an, ihr Ex sei narzisstisch veranlagt. Laut Informationen von TMZ hatte sie vor der Veröffentlichung des Buches übrigens kein Vorabexemplar erhalten.

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Imago Sofia Vergara bei den Finale-Ergebnissen von "America’s Got Talent" im Hotel Dena in Pasadena, 2025

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Getty Images Dan Reynolds beim Bud Light Super Bowl Music Festival im Footprint Center in Phoenix, 11. Februar 2023

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019