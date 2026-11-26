Sofía Vergara (54) wurde in ihrer Heimat Kolumbien eine große Ehre zuteil: In ihrer Geburtsstadt Barranquilla erinnert eine Bronzestatue an die Schauspielerin. Wie Daily Mail berichtet, besuchte Sofia am Dienstag einen Festakt an der Uferpromenade Gran Malecón. Dort stand sie dem 7,3 Meter hohen Kunstwerk zum ersten Mal gegenüber. Die Skulptur wiegt sechs Tonnen und zeigt den Modern Family-Star in einem langen blauen Kleid. Passend dazu erschien die Seriendarstellerin selbst in einer bodenlangen blauen Korsagenrobe. Doch die Statue war nicht die einzige Ehrung an diesem Tag: Im Rahmen der Zeremonie ernannte die Stadt die gebürtige Kolumbianerin außerdem offiziell zur "Illustren Barranquillerin".

Die Statue wurde eigentlich bereits im vergangenen Jahr enthüllt. Damals konnte Sofía jedoch nicht dabei sein. Den Besuch bei ihrem bronzenen Ebenbild holte sie deshalb jetzt nach – und wurde dabei mit allen Ehren empfangen. Auf der Bühne nahm die Schauspielerin lächelnd die Urkunde entgegen, mit der ihre Ernennung zur "Illustren Barranquillerin" besiegelt wurde. Die Frau des Bürgermeisters überreichte ihr anschließend auch noch einen traditionellen Turban. Sofía zögerte nicht lange und setzte sich die Kopfbedeckung direkt auf.

Sofía wurde im Jahr 1972 in Barranquilla geboren. Ihre Karriere begann sie zunächst als Model, ehe sie auch als Schauspielerin durchstartete. Ihren großen Durchbruch feierte sie 2009 mit der Sitcom "Modern Family". Darin verkörperte Sofía die temperamentvolle Gloria Delgado-Pritchett. Für diese Rolle wurde sie insgesamt viermal für einen Emmy nominiert. Auch nach dem Ende der Erfolgsserie blieb Sofía im Geschäft: Unter anderem übernahm sie die Hauptrolle in der Netflixserie "Griselda". Zudem sitzt sie seit 2020 in der Jury der Castingshow America's Got Talent. Mit der Statue in Barranquilla hat sie nun in ihrer Heimatstadt ein bleibendes Denkmal erhalten.

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Getty Images Sofia Vergara posiert bei einer Zeremonie zu ihren Ehren an der Uferpromenade Gran Malecon in Barranquilla

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Getty Images Sofia Vergara trägt bei einer Ehrung in Barranquilla den von Katia Nule überreichten "Turban of Tradition"

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