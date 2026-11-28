Urlaubsstimmung bei Sofia Vergara (54)! Die Schauspielerin hat auf Instagram einen neuen Schnappschuss von einem sonnigen Tag am Strand geteilt. Darauf liegt Sofia bäuchlings auf einem Fransentuch und präsentiert sich in einem blau-gelb gemusterten Stringbikini. Dazu trägt Sofia eine dunkle Sonnenbrille. Ihre Haare fallen locker über die Schultern, während sie den Kopf mit einer Hand abstützt und direkt in die Kamera blickt. Spielerisch winkelt die Schauspielerin ihre Beine nach oben an. Für die sommerliche Kulisse sorgen heller Sand, türkisblaues Wasser und ein Himmel ohne eine einzige Wolke. Direkt neben Sofia haben es sich ihre beiden Freunde auf Handtüchern nahe am Ufer bequem gemacht. Gemeinsam genießen sie die Ruhe am Wasser.

Eine ihrer Begleitungen trägt einen blauen Bikini und schützt sich mit einem breitkrempigen Sonnenhut vor der Sonne. Die andere Person liegt in einer roten Badeshorts bäuchlings auf einem weißen Handtuch. Der Strand ist beinahe menschenleer und wirkt dadurch besonders ruhig. Abgesehen von den Handtüchern und einigen persönlichen Gegenständen der Gruppe ist auf dem Sand kaum etwas zu sehen. Mit dem lässigen Moment am Meer zeigt sich Sofia von einer ganz anderen Seite als noch vor Kurzem. In ihrer kolumbianischen Heimatstadt Barranquilla hatte sie zuletzt einen glamourösen Auftritt hingelegt. Dort wurde sie für ihre internationale Karriere mit der Goldmedaille der Stadt im Rang eines Kommandeurs ausgezeichnet. Zu der Feier erschien die Schauspielerin in einem blauen, schulterfreien Kleid mit einem Oberteil im Korsagenstil. Während ihres Aufenthalts besuchte Sofia außerdem die Statue, die ihr zu Ehren an der Uferpromenade Gran Malecón errichtet wurde.

Trotz ihrer Hollywoodkarriere ist Sofia ihrer Heimat Barranquilla eng verbunden. Bei ihrer Rückkehr feierten Familie, Freunde und Unterstützer gemeinsam mit ihr, wie sie es vom Model und der TV-Moderatorin zur international gefeierten Schauspielerin geschafft hat. Auch Strandtage gehören für sie seit ihrer Kindheit in der kolumbianischen Küstenstadt dazu. Das verriet Sofia im Gespräch mit NewBeauty. Als sie mehr über die Schäden durch die Sonne erfuhr, stellte sie ihre Gewohnheiten allerdings um. "Ich habe komplett aufgehört, mein Gesicht zu bräunen", erklärte sie dem Magazin. Inzwischen achtet die Unternehmerin nicht nur beim Gesicht auf Schutz vor der Sonne, sondern geht auch mit ihren Händen und ihrem Hals bewusster um. Zudem legt die Schauspielerin großen Wert auf genügend Erholung. "Schlaf ist so wichtig! Ich sehe nicht gut aus und fühle mich nicht gut, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme", betonte Sofia im Gespräch mit NewBeauty.

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Getty Images Sofia Vergara besucht die 15. Lacma Art and Film Gala im Los Angeles County Museum of Art

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Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit zwei Freunden am Strand

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