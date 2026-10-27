Sofia Vergara und Dan Reynolds turteln auf Doja-Cat-Party

Sofia Vergara (54) und Dan Reynolds (39) geben derzeit reichlich Anlass für Spekulationen. Die Schauspielerin und der Sänger der Band Imagine Dragons sollen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Geburtstagsfeier von Doja Cat (31) in Los Angeles ziemlich nahegekommen sein. Wie Augenzeugen TMZ berichteten, standen die beiden eng beieinander in einer Ecke und unterhielten sich dort sehr vertraut. Auf andere Partygäste sollen Sofia und Dan sogar so eingespielt gewirkt haben, als seien sie längst ein Paar. Gegen 0:30 Uhr soll das Duo die Feier dann gemeinsam verlassen haben. Dabei sollen sie versucht haben, möglichst unbemerkt zu verschwinden. Ob zwischen dem Serienstar und dem Sänger tatsächlich mehr als Freundschaft besteht, ist bislang allerdings nicht bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sofia und Dan mit einem vertrauten Auftritt für Gesprächsstoff sorgen. Bereits vor Dojas Geburtstagsparty wurden sie bei einem gemeinsamen Dinner in Beverly Hills gesichtet, bei dem auch Anastasia Soare dabei war. Während des Essens hielten die beiden Händchen. Diese vertraute Geste ließ schon damals Gerüchte um eine mögliche Romanze aufkommen. Nach dem heimlichen Aufbruch von Dojas Geburtstagsparty soll der Abend für die beiden noch nicht vorbei gewesen sein. Wohin es die Modern Family-Darstellerin und den Sänger anschließend verschlug, lässt das Portal in seinem Bericht jedoch offen.

Einer möglichen neuen Beziehung stünde zumindest kein bekannter Partner im Weg: Laut TMZ sind sowohl Sofia als auch Dan derzeit Single. Sofias Liebesleben machte zuletzt vor allem wegen ihres Ex-Mannes Joe Manganiello (49) Schlagzeilen. Der Schauspieler erhebt in seinen Memoiren "Bloodlines" schwere Vorwürfe gegen seine ehemalige Partnerin. Demnach soll sie sich während der Beziehung über seine schwere Autoimmunerkrankung lustig gemacht haben. Dan wiederum soll sich erst kürzlich von Minka Kelly (46) getrennt haben. Das Liebes-Aus zwischen dem Musiker und der Schauspielerin sei dem Bericht zufolge deutlich weniger konfliktreich verlaufen. Ob Dan und Sofia nun tatsächlich gemeinsam ein neues Liebeskapitel aufschlagen oder ob ihre vertrauten Treffen rein freundschaftlich sind, haben sie bisher nicht öffentlich erklärt.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Sofia Vergara und Dan Reynolds

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Instagram / sofiavergara Sofía Vergara in der Wiener Staatsoper 2025

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Getty Images Dan Reynolds beim Bud Light Super Bowl Music Festival im Footprint Center in Phoenix, 11. Februar 2023