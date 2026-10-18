Nicht nur Dating: Auf diese TV-Shows hat Gabriela Alves Lust

Gabriela Alves hat offenbar noch einiges im Reality-TV vor! Nachdem die TV-Bekanntheit bereits in Datingshows wie Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen war, möchte sie sich künftig auch in anderen Formaten beweisen. Im Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, welche Sendungen sie besonders reizen. Gleich drei Shows stehen dabei auf ihrer Wunschliste: Kampf der Realitystars, das Dschungelcamp und "#CoupleChallenge". Vor allem eine Teilnahme am Dschungelcamp wäre für Gabriela etwas ganz Besonderes. Schließlich verfolgt sie die Sendung nach eigenen Angaben schon seit ihrer Kindheit. Für "#CoupleChallenge" hätte die Influencerin sogar bereits eine Wunschpartnerin im Kopf: ihre beste Freundin Jennifer Iglesias (28).

"Ich hätte richtig Bock auf 'Kampf der Reality Stars', auf dem Dschungel, weil ich das schon seit klein auf angeguckt hab", schwärmte Gabriela im Gespräch mit Promiflash. Doch auch die Vorstellung, gemeinsam mit Jenny bei "#CoupleChallenge" anzutreten, scheint es ihr angetan zu haben. "Und auf '#CoupleChallenge' mit Jenny Iglesias. Sie ist meine beste Freundin. Wir hatten noch nie einen Streit. Und ich glaube, das wäre mal so krass, weil da wären wir in so einer Extremsituation", erklärte die Reality-TV-Darstellerin. Besonders spannend fände sie demnach die Herausforderung, ihre bislang harmonische Freundschaft unter außergewöhnlichen Bedingungen auf die Probe zu stellen. Ob die beiden tatsächlich einmal gemeinsam vor der Kamera stehen werden, ist allerdings noch offen. Bislang handelt es sich lediglich um Gabrielas persönliche Wunschvorstellung – eine Teilnahme an einem der genannten Formate ist nicht bestätigt.

Dass Gabriela ausgerechnet mit Jenny an einer Realityshow teilnehmen möchte, kommt nicht von ungefähr. Die beiden verbindet nach Angaben der Influencerin eine enge Freundschaft, in der es bisher noch nie zu einem Streit gekommen sei. Genau das könnte sich bei "#CoupleChallenge" allerdings ändern. In dem Format müssen Paare und befreundete Duos gemeinsam verschiedene Herausforderungen meistern und dabei sowohl körperlich als auch mental an ihre Grenzen gehen. Neben Teamwork sind deshalb auch starke Nerven gefragt. Für Gabriela wäre es besonders interessant zu erleben, wie sie und Jenny mit dem Druck und den ungewohnten Umständen umgehen würden. Ob ihre Freundschaft auch in einer solchen Ausnahmesituation völlig konfliktfrei bleiben würde, müsste sich dann erst noch zeigen. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Gabriela tatsächlich die Gelegenheit bekommt, sich abseits der bekannten Datingshows zu beweisen.

Anzeige Anzeige

Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodriguez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Gabriela Alves Rodrigues, "Are You The One?"-VIP-Kandidatinnen