Laut Gabriela Alves stand "Love Island VIP" kurz vor dem Aus

Bei Love Island VIP kochte die Stimmung bei der letzten Paarungszeremonie über: Filip Pavlović (31) ließ Tatum Koch (27) sitzen und entschied sich überraschend für Joena Steilen. In der Folge packte Filip sogar seine Koffer und dachte laut über einen Auszug nach. Im Sog der Eskalation meldete sich Gabriela Alves zu Wort und erklärte im Gespräch mit Promiflash, dass die Show kurz vor dem Abbruch gestanden habe. Mehrere Kandidatinnen und Kandidaten fühlten sich überfahren, die Gemeinschaft kippte. "Die halbe Villa wollte die Show verlassen", behauptete Gabriela und schilderte, wie brenzlig die Lage in der Villa wurde.

Im Interview mit Promiflash zeichnete die Reality-TV-Teilnehmerin ein deutliches Bild der Nacht, die alles veränderte. "Für mich war es auch extrem hart. Ich muss auch sagen, ich bin sogar zusammengebrochen an dem Abend", erzählte sie. Gemeinsam mit Joena habe sie sich isoliert gefühlt: "Joena und ich waren nicht gewollt, nicht aufgenommen. Gar nichts." Besonders bitter: In der aufgeheizten Atmosphäre hörten die beiden, wie andere Frauen im Bad über sie lästerten. "Wir haben uns extra im Bad gestylt, weil niemand hat zu uns gesagt: 'Ey, ihr könnt euch da hinsetzen und euch stylen oder sonst was.' Also, das war schon eine sehr schlimme Situation. Hatte ich auch noch nie in einer Show", erinnert sich Gabriela. Dass Joena später in die Villa gekommen war, verschärfte die Dynamik zusätzlich. Am Ende blieb sie dennoch – auch wegen des Rückhalts hinter den Kulissen: "Ich muss sagen, dass die Produktion sehr lieb zu mir war und sich dann um mich gekümmert hat und ich dann gesagt hab: 'Okay, ich schaue es mir noch an. Ich gucke mal, ob es jetzt mit meinem Couple weitergeht oder ob sich was mit jemand anderem ergibt.'"

Wie heftig manche Szenen nicht nur in der Villa, sondern auch bei den Zuschauern ankamen, machte Tatum im Gespräch mit Promiflash deutlich. Während sie die Ereignisse rund um Filip längst verarbeitet hatte, brachte die TV-Ausstrahlung die Gefühle bei ihr und ihrer Familie noch einmal an die Oberfläche. "Es ist schon komisch, das nochmal zu sehen", gestand die Reality-TV-Darstellerin und verriet: "Ich habe das mit meiner Familie geguckt und die haben alle geweint, und ich war so: 'Oh nein, jetzt weint doch nicht alle.'"

Gabriela Alves

Filip Pavlović

Tatum Koch

