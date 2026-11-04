Sandy spottet über Liebesgerüchte um Ex Olli Pocher und Gaby

Sandy Meyer-Wölden (43) amüsiert sich über die Liebesgerüchte um ihren Ex-Mann Oliver Pocher (48). Seit einiger Zeit heißt es, der Comedian habe etwas mit Realitystar Gabriela Alves am Laufen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers - LIVE!" griff Sandy das Thema jetzt mit einer ordentlichen Portion Humor auf. Denn Oliver erschien in einer Lederhose. Als das Model ein Klimpern hörte, zeigte er ihm sein Charivari. An dem Trachtenschmuck baumelte unter anderem ein kleines Schloss. "Hat die Gaby vielleicht einen Schlüssel?", lachte Sandy genüsslich und meinte: "Ich weiß gar nicht, wer das ist."

Auch ihr Ex-Mann stellte klar, dass er Gaby nicht kenne. Die Spekulationen über eine angebliche Romanze gingen trotzdem nicht an Oliver vorbei. Etliche Leute hätten ihm sogar schon gratuliert: "Mensch, Glückwunsch zur neuen Liebe." Sandy freute sich brennend auf das Thema: "Na klar. Die neue Stiefmama, darüber sollten wir schon mal reden." Oliver konterte daraufhin: "Vom Alter ist es ja deine Stieftochter mehr." Gaby ist rund 25 Jahre jünger als Sandy. Aber woher stammen die Spekulationen? Im Podcast "Truth or Trash" erzählte die Reality-TV-Darstellerin höchstpersönlich von einer Affäre mit einem Promi. Sie nannte aber keinen Namen.

Olli hatte schon vorher im Podcast "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (34) klare Worte gefunden: "Mein Beziehungsstatus ist Single. Ist einfach so und wird auch so bleiben. Ich bin in niemanden verliebt oder irgendwas anderes." Auch Sandy hat aktuell keinen Partner. Die Influencerin bezeichnete sich als "offiziell Single". Der Liebe abgeneigt ist sie aber nicht. Sie nutzt aktuell eine Dating-App. "Ich genieße das Daten gerade", sagte sie. Diese Lebensphase sei für sie aber ungewohnt. "Ich glaube, es wird nicht unbedingt einfacher, jemanden kennenzulernen, je mehr man lernt, sich selbst zu lieben", erklärte Sandy und betonte: "Ich dulde nicht mehr so viele Dinge."

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, vierte Ausgabe, am 11. Oktober 2026 im Atlantic Hotel Essen

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