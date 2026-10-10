Nur Show? PBB-Christian irritiert mit Spruch zu Nina-Romanze

Bei Promi Big Brother sorgt Christian Lell (42) aktuell für reichlich Gesprächsstoff. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung mit Nina Bridney (23) fällt der ehemalige Fußballprofi in der Sat.1-Show mit einer Aussage auf, die seine vorherige Reaktion infrage stellt. Auslöser des Streits war eine Behauptung, mit der Nina ihn konfrontierte: Sie habe von Anouschka Renzi (62) gehört, dass Christian sich gleich mehrere gemeinsame Kinder mit ihr wünsche. Der Ex-Fußballer wies das entschieden zurück: "Ich habe nie gesagt, dass ich Nina als Freundin will. Nina, also ich will nichts von dir. Ich will das jetzt mal klarstellen." Als die Influencerin nachlegte und ihm entgegenhielt: "Du willst mit mir drei oder vier Kinder haben", konterte er: "Wie verrückt wäre ich denn, wenn ich dich zwei- oder dreimal sehe und sage, ich mache mit dir vier Kinder?" Während der Diskussion liefen Christian sogar Tränen über die Wangen. Seine Erklärung dafür lieferte er prompt: "Ich war traurig. Ich habe gespürt, dass ich da an meine Grenzen gekommen bin emotional."

Doch nach dem emotionalen Streit sorgt Christian allerdings mit einer weiteren Aussage für Verwunderung. Als Kim Virginia Grey (31) ihn fragt, ob er noch sauer sei, verneint er das und erklärt stattdessen: "Wir müssen ein bisschen Spiel erzeugen. Bisschen Drama machen." Damit wirft der ehemalige Fußballprofi Fragen über die Ernsthaftigkeit seiner vorherigen Reaktion auf. Kim zeigt sich im Einzelinterview sichtlich schockiert über seine Worte. Sie vermutet, dass Christian in diesem Moment schlicht vergessen habe, dass sein Mikrofon im Container rund um die Uhr eingeschaltet ist und jedes seiner Worte aufgezeichnet wird.

Nach Christians emotionalem Ausbruch bekommt Nina ein schlechtes Gewissen. Unter Tränen gesteht sie: "Ich fühle mich sehr schlecht jetzt, dass ich das so gesagt habe. Ich wollte niemanden verletzten damit." Kim und Redo (57) nehmen sie daraufhin zur Seite und versuchen, sie zu beruhigen. "Du hast nichts verkehrt gemacht, du hast nur das wiedergegeben, was dir erzählt wurde", betont Redo in der Sat.1-Show. Die angespannte Stimmung zwischen Nina und Christian hält jedoch nicht lange an: Bei einem gemeinsamen Lagerfeuer glätten sich die Wogen zwischen den beiden wieder.

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Joyn Nina Bridney bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell bei "Promi Big Brother"