Oben ohne: Irina Shayk postet Foto in enger Lederhose

Ganz ungestellt und ohne Hochglanzfilter: Irina Shayk (40) hat neue Bilder auf Instagram geteilt, die einen Blick hinter die Kulissen ihrer glamourösen Modeljobs erlauben. Der auffälligste Schnappschuss zeigt das Model oben ohne auf einem Teppich liegend. Ihre nackte Brust verdeckt sie dabei mit überkreuzten Armen. Dabei trägt sie eine hauteng sitzende schwarze Lederhose. Neben ihr kniet eine Person, die offenbar den Hosenbund zurechtrückt. Rund um die beiden verteilen sich zahlreiche Schuhe, die offenbar für verschiedene Looks bereitstehen. Neben schwarzen Stiefeln und filigranen Riemchensandalen sind auch farbenfrohe Pumps zu sehen. Statt einer perfekt inszenierten Modestrecke zeigt der Schnappschuss damit einen Arbeitsmoment, wie ihn das Publikum sonst nur selten zu Gesicht bekommt.

Die glänzende Lederhose liegt an Hüften und Oberschenkeln eng an und wird zum Saum hin weiter. Irinas dunkle Haare sind dabei aus dem Gesicht gestrichen. Ein weiteres Foto zeigt die Brünette mit einem Getränkebecher in der Hand, bekleidet mit schwarzer Unterwäsche mit pinkfarbener Spitzenkante. Gleich mehrere Mitglieder ihres Beautyteams arbeiten zur selben Zeit an Haaren und Make-up. Zu dem Look gehören ein geschwungener Lidstrich, ein Lippenmake-up in einem warmen Farbton und eine kleine pinkfarbene Haarklammer. Noch lässiger präsentiert sich das Model auf einem Spiegelselfie: In einem weißen Croptop und einer hellen, tief sitzenden Hose blickt sie in die Kamera, während ihre brünetten Haare in lockeren, leicht zerzausten Wellen fallen. So halten die Bilder Anprobe, Beautyvorbereitung und ruhigere Pausen fest.

Dass Irina ihren Beruf nicht mit strengen Regeln verbindet, machte sie schon vor Jahren deutlich. Bereits 2012 erklärte sie gegenüber British Vogue: "Ich trinke viel Wasser, aber ich mache keine Diäten." Auch Desserts gehörten für sie dazu; ihre Freude am Essen glich sie mit Sport aus. Damals trainierte sie nach eigenen Angaben drei- bis viermal pro Woche, sofern sie nicht gerade auf Reisen war – und verwies zugleich auf den Einfluss ihrer Gene. Ähnlich unkompliziert zeigte sie sich 2020 in einem "Beauty Secrets"-Video von Vogue. Dort verwendete sie Lippenstift nicht nur für den Mund, sondern ebenfalls als Farbe für die Wangen. Lidschatten trug sie kurzerhand mit den Fingern auf. "Ich habe nur wenige Produkte in meiner Handtasche", erklärte Irina in dem Video. Ihr Grundsatz für einen gelungenen Look lautete: "Das Make-up sollte dich nicht tragen."

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Instagram / irinashayk Irina Shayk posiert oben ohne in hautengen Lederhosen auf eindrucksvollen Aufnahmen hinter den Kulissen via Instagram

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Getty Images Irina Shayk bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Irina Shayk bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026