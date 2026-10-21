Nach VS-Show: Irina Shayk und Bella Hadids Looks faszinieren

Für die Afterparty der Victoria's Secret-Show zogen Irina Shayk (40) und Bella Hadid (30) noch mal alle Register: Denn nach dem Laufsteg verlagerten die beiden Models ihre Modeparade kurzerhand in den The Bird Streets Club in West Hollywood. Und die Outfits der Topmodels standen denen auf dem Catwalk in nichts nach. Irina hatte ihre Engelsflügel abgelegt und erschien solo in einem schwarzen BH, dazu trug sie eine tief sitzende, durchsichtige Hose in Rot. Abgerundet wurde der Look mit High Heels, einer silbernen Kreuzkette und glatt gestyltem Haar. Modelkollegin Bella wiederum feierte ihren mittlerweile sechsten Auftritt für das Dessouslabel in einem knappen schwarzen Minikleid aus Spitze. Gemeinsam mit zahlreichen Kolleginnen und weiteren Promigästen feierten sie eine erfolgreiche Show.

Für Irina hatte der Abend eine tiefgehende Bedeutung: Vor genau zehn Jahren, im Jahr 2016, war sie zum ersten Mal für die Dessousmarke über den Laufsteg geschritten und feierte somit ihr Jubiläum. Irinas allererster Auftritt für das Label im Jahr 2016 war ein ganz besonderer – damals war sie mit ihrer Tochter Lea De Seine schwanger, die sie mit ihrem Ex-Partner Bradley Cooper (51) hat. Backstage wurde sie gefragt, wie es für sie wäre, wenn ihre Lea eines Tages selbst modeln wollte. "Darüber sprechen wir später. Das werde ich ihr sagen!", antwortete das Model laut Daily Mail. Kollegin Bella wiederum läuft mit Pausen seit 2016 für die "Victoria's Secret"-Show.

Bei der "Victoria's Secret"-Show zeigte sich das Model zunächst in einem weißen Korsettoberteil, das sie mit schwarzem Slip und Strümpfen kombinierte. Ein weiterer Look bestand aus einem rosafarbenen Spitzen-BH samt passendem Negligé. Bei einem monochromen Auftritt durfte außerdem ein Diamantgürtel nicht fehlen, der mit dem Schriftzug "Angel" verziert war. Bella lief in einem transparenten, plissierten Minikleid mit dazu passenden Flügeln. Doch auch die musikalische Begleitung Tate McRae (23) sorgte für einen Hingucker: Die Sängerin performte ihre Hits in auffälligen roten Dessous. Doch nicht jeder Jubel war so ungetrübt, wie es die Glitzershow vermuten ließ. Schon einen Tag zuvor hatte es in den sozialen Medien ordentlich Kritik gehagelt, weil bei der "Victoria's Secret"-Show einige Supermodels durch Influencerinnen und Schauspielerinnen ersetzt wurden. Unter Clips auf Instagram machten Fans ihrem Ärger Luft.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bella Hadid und Irina Shayk

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Getty Images Kylie Jenner, Bella Hadid, Megan Thee Stallion, Adriana Lima und Vittoria Ceretti bei der Victoria's-Secret-Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Tate McRae performt beim Victoria's Secret Fashion Show 2026 Runway in Los Angeles