Das waren die freizügigsten Looks der diesjährigen Met Gala

Die Met Gala in New York sorgte wieder für spektakuläre Momente auf dem roten Teppich gesorgt – und in diesem Jahr war weniger eindeutig mehr. Unter dem Dresscode "Fashion Is Art" erschienen zahlreiche Stars in äußerst gewagten Outfits. Gigi Hadid stach dabei besonders heraus: Die 31-Jährige trug ein hautenges, komplett transparentes schwarzes Kleid von Miu Miu, das ihre Unterwäsche deutlich durchschimmern ließ und nur durch strategisch platzierte Verzierungen für ein Mindestmaß an Bedeckung sorgte.

Supermodel Irina Shayk (40) setzte ebenfalls auf maximale Körperbetontheit. Sie erschien in einem maßgeschneiderten Alexander-Wang-Look, bestehend aus einem winzigen Schmuck-BH und einem langen schwarzen Rock, der ihre durchtrainierten Bauchmuskeln bei jedem Blitzlicht ins Rampenlicht rückte.

Cara Delevingne (33) wiederum täuschte zunächst mit einem vermeintlich züchtigen Rollkragenkleid von Ralph Lauren. Erst als sie sich umdrehte und eine komplett transparente Kehrseite enthüllte, die die pikanten Stellen nur mit Applikationen verdeckte, sorgte sie für Aufsehen auf dem Treppenaufgang des Metropolitan Museum of Art.

Auch weitere prominente Gäste griffen das Motto des Abends mutig auf. Sängerin Tyla trug ein glamouröses Kleid, dessen Oberteil komplett aus Schmuck bestand. Das maßgeschneiderte Kleid von Valentino, das eigens von Alessandro Michele für sie entworfen wurde, endete in einem tief sitzenden Satinrock mit Beinschlitz und einer Schleppe in Türkis.

Gabrielle Union (53) und Dwyane Wade (44) setzten ebenfalls auf transparente Stoffe und viel Haut. Das Ehepaar legte einen regelrechten Turtelauftritt auf dem Red Carpet hin und zeigte sich sehr innig. Gabrielle trug ein schimmerndes, leicht transparentes Michael-Kors-Kleid, während Dwyane seine Muskeln in einem ärmellosen Anzug präsentierte.

Die französische Influencerin Lena Mahfouf erschien mit einem Abdruck zweier Hände, der ihre Brust bedeckte, kombiniert mit einem babyblauen Kleid mit zarten Trägern. Das Motto des Abends, "Fashion Is Art", lud die Gäste dazu ein, den menschlichen Körper als Leinwand für Designer zu begreifen – ein Aufruf, dem die Stars auf der ikonischen Treppe des Museums eindrucksvoll folgten.

Zum Outfit von Irina erklärte Designer Alexander Wang (42) gegenüber Entertainment Tonight: "Ich war einfach von ihrer Strahlkraft inspiriert. Sie ist so eine Augenweide, also dachte ich: Lass uns sie einfach in die prächtigsten Juwelen und Uhren stecken. Es dreht sich alles um den Körper. Mode ist Kunst." Irinas Look war dabei das Ergebnis aufwendiger Handarbeit: Mehr als 200 Stunden Fertigung steckten nach Angaben des Designers in dem Couture-Stück, bei dem Ketten die Nähte des BHs ersetzten und Uhren als Verschlüsse und Schmuckelemente zugleich fungierten.

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Getty Images Gigi Hadid, Irina Shayk und Cara Delevingne, Collage

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Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Irina Shayk bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Tyla bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

Getty Images Gabrielle Union und Dwyane Wade bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Lena Mahfouf bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Irina Shayk und Alexander Wang bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York