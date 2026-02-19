Irina Shayk beeindruckt in Miami im Bikini mit Tochter Lea

Irina Shayk (40) zeigte sich am vergangenen Wochenende in Miami von ihrer sommerlichen Seite. Das Supermodel genoss einen entspannten Tag am Strand gemeinsam mit ihrer Tochter Lea und präsentierte dabei ihre trainierte Figur in einem schwarzen Bikini mit tiefem Ausschnitt. Die 40-Jährige trug dazu ein passendes Bikinihöschen mit weißem Punktemuster und eine schwarze Kappe, die ihre langen Haare bedeckte, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Lachend sprang Irina mit ihrer achtjährigen Tochter ins kühle Wasser und genoss die warmen Sonnenstrahlen, während sie über ihrem Bikini eine weiße, aufgeknöpfte Bluse trug. Die beiden verbrachten auch Zeit am Sandstrand und unternahmen einen gemeinsamen Spaziergang.

Bereits am Valentinstag hatte sich die russische Schönheit am Strand von Florida aufgehalten und dort in einem stylischen schwarzen Badeanzug ihre Figur zur Schau gestellt. Gegenüber dem Magazin People verriet Irina in einem Interview: "Ich trainiere viel. Ich mache Boxen und ein bisschen Jiu-Jitsu, wovon ich besessen bin." Außerdem erklärte sie gegenüber Vogue: "Ich glaube nicht an Diäten. Ich denke, Essen ist ein wichtiger Teil des Lebens und macht einen Menschen glücklich, also finde ich eine Balance zwischen Essen und Training." Irina macht zudem gerne Pilates und arbeitet regelmäßig mit ihrem Trainer zusammen.

Irina teilt sich die Erziehung ihrer Tochter Lea mit ihrem Ex Bradley Cooper (51), mit dem sie von 2015 bis 2019 liiert war. Das Co-Parenting funktioniert nach wie vor bestens, wie die Schauspielerin betonte. "Er ist der beste Vater, von dem Lea und ich träumen könnten", schwärmte sie gegenüber People. "Es funktioniert immer, aber es funktioniert immer, weil wir es zum Funktionieren bringen." Irina und Bradley nehmen Lea überall mit hin und achten darauf, dass ihre Tochter sich immer wohlfühlt. Die Modelikone verriet außerdem, dass Lea keine Nanny hat und fast keinen digitalen Zugang besitzt. Bradley ist mittlerweile mit Gigi Hadid (30) liiert.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Manuele Mangiarotti / ipa-agency Irina Shayk, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Model

Anzeige Anzeige

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid